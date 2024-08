Ναυάγιο στην Σικελία: Αυτοί είναι οι 6 νεκροί της κρουαζιέρας αναψυχής με το γιοτ που μετατράπηκε σε υγρό τάφο – Πώς σώθηκε το πλήρωμα

Σε τραγωδία μετατράπηκε η κρουαζιέρα αναψυχής και ξεκούρασης για τον μεγιστάνα Μάικ Λιντς, την 18χρονη κόρη του και την παρέα του, που επέβαιναν στο υπερπολυτελές ιστιοφόρο Bayesian που ναυάγησε στην Σικελία.

Ο Τζέιμς Κάτφιλντ, 51 ετών, από την Νέα Ζηλανδία, ήταν ο καπετάνιος του Bayesian όταν αυτό ανατράπηκε και βυθίστηκε, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Το βραβευμένο για την πολυτέλειά του ιστιοφόρο ήταν αγκυροβολημένο μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ακτή του Πορτικέλο σε ήρεμη θάλασσα, όταν ξαφνικά χτυπήθηκε από έναν βίαιο υδροστρόβιλο, λίγο πριν από τις 5 το πρωί της Δευτέρας.

Συνολικά 15 άτομα διασώθηκαν. Ο εντοπισμός και η ανάσυρση των σορών από το βυθισμένο σκάφος κατέστησαν πολύ ευκολότερα, με την χρήση ειδικών υποβρύχιων drone. Καθώς είναι σε εξέλιξη προσπάθειες να ανασυρθεί και η 5η σορός, απομένει μόνον ένας αγνοούμενος από ναυάγιο. Ως τώρα έχει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί ο μεγιστάνας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του Χάννα.

Σήμερα θα συνεχιστούν οι έρευνες με στόχο να ανασυρθεί η μία σορός που έχει εντοπιστεί αλλά δεν έχει ανασυρθεί από το σκάφος, και να βρεθεί και ο τελευταίος αγνοούμενος.

Η ιταλική Corriere δημοσίευσε τα ονόματα και τα προφίλ των αγνοουμένων που φαίνεται να έχουν επιβεβαιωθεί ως θύματα του ναυαγίου.

Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα της τραγωδίας, που ζούσε στην Αντίγκουα και ήταν ο σεφ του υπερπολυτελούς γιοτ.

Ο 59χρονος Βρετανός μεγιστάνας της πληροφορικής, που θεωρείται ο «ο Βρετανός Bill Gates». Το γιοτ άνηκε στον ίδιο και είναι καταχωρημένο σε μία από τις εταιρείες του. Μάλιστα, ήταν αυτός που είχε την ιδέα του ταξιδιού στη Μεσόγειο, με την οικογένειά του και μερικούς συναδέλφους για να γιορτάσει την αθώωσή του σε υπόθεση διαφθοράς.

Η 18χρονη κόρη του Μάικ Λιντς και της Άντζελα Μπακάρις (η οποία βρισκόταν στο σκάφος αλλά επέζησε).

Ο 70χρονος Τζόναθαν Μπλούμερ ήταν πρόεδρος της Morgan Stanley Bank International και της ασφαλιστικής εταιρείας Hiscox.

Ήταν ο δικηγόρος του Μάικ Λιντς στις ΗΠΑ και εταίρος στην εταιρεία Clifford Chance της Νέας Υόρκης.

Υπερασπίστηκε τον μεγιστάνα στην αγωγή που κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του αμερικανικού ομίλου Hewlett-Packard, ο οποίος το 2011 αγόρασε την εταιρεία του που εκδίδει λογισμικό Autonomy έναντι 11 δισ. δολαρίων. Η HP είχε κατηγορήσει την Autonomy για παραποίηση των λογαριασμών της, κατηγορώντας ειδικότερα τον Lynch ότι διόγκωσε τεχνητά τα έσοδα, την αύξηση των πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας.

Σχεδιάστρια κοσμημάτων και σύζυγος του δικηγόρου του Λιντς. Γνωστή ως Νέντα Νασίρι, σχεδίαζε και έφτιαχνε κοσμήματα στη Νέα Υόρκη.

Τέλος, η γυναίκα που φέρεται να αγνοείται είναι η Τζούντι Μπλούμερ, σύζυγος του Τζόναθαν Μπλούμερ και πρώην διευθύντρια της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Change Real Estate μαζί με τον σύζυγό της.

Ο καπετάνιος του σούπερ γιοτ Bayesian, που βυθίστηκε την Δευτέρα, περίπου μισό μίλι από τις ακτές της Σικελίας, είναι ένας «αξιοσέβαστος» ναυτικός που εργάζεται σε σκάφη από την εφηβεία του και στο παρελθόν είχε προσληφθεί από έναν Τούρκο δισεκατομμυριούχο.

Ο κ. Cutfield μίλησε για πρώτη φορά για την τραγωδία από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο Παλέρμο, λέγοντας σε ιταλική εφημερίδα: «Δεν το περιμέναμε». Οι ιταλικές αρχές ερευνούν αν οι καταπακτές που άφησε ανοιχτές το πλήρωμα προκάλεσαν τη βύθιση του σκάφους μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ οι δύτες ανέσυραν σήμερα πέντε σορούς, μεταξύ των οποίων και του πολυεκατομμυριούχου Μάικ Λιντς και της 18χρονης κόρης του Hannah. Συνεχίζουν, δε, τις έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλου αγνοούμενου.

Ο αδελφός του καπετάνιου, Μαρκ Κάτφιλντ, δήλωσε για τον ίδιο, ότι ήταν «πολύ καλός ναυτικός» και «πολύ σεβαστός» στη Μεσόγειο. Είπε ακόμα στην NZ Herald ότι ο Τζέιμς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο αλλά είναι «καλά» και δεν έχει τραύματα που να είναι «πολύ δραματικά».

Πρώην ανταγωνιστικός ιστιοπλόος, ο Τζέιμς παντρεύτηκε τη σύζυγό του πέρυσι στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Έχει οκταετή εμπειρία ως κυβερνήτης πολυτελών σκαφών αναψυχής και έχει εργαστεί στον κλάδο επί τρεις δεκαετίες.

Οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίστηκαν χθες Τετάρτη (21/08) το πρωί για τρίτη ημέρα, με τους δύτες διάσωσης να εντοπίζουν πέντε σορούς. Μάλιστα στην περιοχή επιχειρούσε και τηλεχειριζόμενο drone.

Η επιχείρησή τους δυσχεραινόταν από τη δυσκολία να εισέλθουν στο πλοίο, καθώς αναγκάζονται να σπάσουν ένα φινιστρίνι με τζάμι πάχους 3 εκατοστών για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια περιοχή.

Άλλα μέρη του ναυαγισμένου πλοίου ήταν μπλοκαρισμένα από έπιπλα. Ένας εμπειρογνώμονας που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε ότι ένα πρώιμο σημείο εστίασης της επίσημης έρευνας για την τραγωδία, η οποία ξεκίνησε από τους εισαγγελείς στο κοντινό Termini Imerese, θα είναι το κατά πόσον το πλήρωμα του σκάφους είχε κλείσει τις καταπακτές πρόσβασης (ταμπούκια, κουβούσια κλπ) πριν από την καταιγίδα. Εάν οι καταπακτές ήταν ανοιχτές, τότε μεγάλη ποσότητα νερού μπήκε στο σκάφος.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν αν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, δεδομένων των προβλέψεων για κακοκαιρία κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αν κάποιο από τα μέλη του πληρώματος φέρει ποινικές ευθύνες.

Το ερώτημα γιατί επέζησε το πλήρωμα του σούπερ γιοτ που βυθίστηκε στην Σικελία, έχοντας μία μόνον απώλεια, ενώ χάθηκαν οι μισοί από τους 12 επιβάτες, καθώς και το γιατί το σκάφος βυθίστηκε τόσο γρήγορα, είναι τα ζητήματα που πρέπει να λύσουν οι ιταλικές ανακριτικές αρχές, που ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ναυάγησε η υπερπολυτελής θαλαμηγός του μεγιστάνα της τεχνολογία Μάικ Λιντς και της γυναίκας του.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πλήρωμα του σούπερ γιοτ επέζησε, εκτός από τον σεφ του πλοίου, επειδή ήταν όλοι ξύπνιοι και στο κατάστρωμα, ενώ οι επιβάτες τους κοιμούνταν, στις καμπίνες κάτω. Ο σεφ του πλοίου, Ρεκάλντο Τόμας, ήταν το πρώτο θύμα που βρέθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Τα άλλα εννέα μέλη του πληρώματός επέζησαν.

Four more bodies recovered including that of #MikeLynch from #TheBayesian #superyacht capsized of #Palermo #Sicily @Telemundo51 https://t.co/hPOaWBerQ3 pic.twitter.com/xvzSFsf2Om

— JRodriguez (@JRodzMIA) August 21, 2024