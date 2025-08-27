Μονή Σινά: Απόπειρα των εκδιωχθέντων μοναχών να ξαναμπούν στο μοναστήρι

Νέα ένταση στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά στην Αίγυπτο αργά το βράδυ της Τρίτης (26/8).

Σύμφωνα με το orthodoxia.info, οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν ως πραξικοπηματίες από τον Ηγούμενο της Μονής Σινά, επιχείρησαν να μπουν ξανά στο μοναστήρι, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και των υπόλοιπων μελών της Αδελφότητας που συντάχθηκαν γύρω του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αιγυπτιακή Αστυνομία που κλήθηκε από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αρνήθηκε να παρέμβει, αφήνοντας να εξελίσσεται η «πολιορκία» της Μονής από τους εκδιωχθέντες μοναχούς.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι πήγε στη Μονή Σινά για να συζητήσει με τη «μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών» οι οποίοι είχαν προγραμματίσει συνέλευση ερήμην του για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής.