Μονή Σινά: Απόπειρα των εκδιωχθέντων μοναχών να ξαναμπούν στο μοναστήρι

Enikos Newsroom

διεθνή

Μονή Σινά

Νέα ένταση στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά στην Αίγυπτο αργά το βράδυ της Τρίτης (26/8).

Σύμφωνα με το orthodoxia.info, οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν ως πραξικοπηματίες από τον Ηγούμενο της Μονής Σινά, επιχείρησαν να μπουν ξανά στο μοναστήρι, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και των υπόλοιπων μελών της Αδελφότητας που συντάχθηκαν γύρω του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αιγυπτιακή Αστυνομία που κλήθηκε από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αρνήθηκε να παρέμβει, αφήνοντας να εξελίσσεται η «πολιορκία» της Μονής από τους εκδιωχθέντες μοναχούς.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι πήγε στη Μονή Σινά για να συζητήσει με τη «μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών» οι οποίοι είχαν προγραμματίσει συνέλευση ερήμην του για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακο...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7% τον Απρίλιο

Το αναδιπλούμενο iPhone έρχεται το 2026 με 4 κάμερες, Touch ID και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:13 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

SpaceX: Επιτυχημένη η 10η δοκιμαστική εκτόξευση του Starship έπειτα από μήνες αναβολών και ατυχημάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Ο γιγάντιος πύραυλος Starship της SpaceX απογειώθηκε τελικά με επιτυχία στην τρίτη προσπάθεια ...
04:30 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Ροστόφ έπειτα από επιδρομή oυκρανικών drones

Συντρίμμια καταρριφθέντος ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσαν πυρκαγιά στη...
03:45 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ισπανία: Μέτρα για να επισπευσθεί η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές εισηγείται η κυβέρνηση

Οι δασικές πυρκαγιές που σάρωσαν τον Αύγουστο την Ισπανία συνιστούν «μια από τις μεγαλύτερες π...
01:15 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Συρία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ – Τρεις στρατιώτες μεταξύ των θυμάτων

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις στρατιώτες του συριακού στρατού, σκοτώθηκαν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο