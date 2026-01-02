Μεξικό: Οι Αρχές συνέλαβαν ηγέτη καρτέλ, κατηγορούμενο από τις ΗΠΑ για «ναρκωτρομοκρατία»

  Οι μεξικανικές αρχές συνέλαβαν τον Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα, φερόμενο ως ηγέτη καρτέλ, που κατηγορείται από τις ΗΠΑ για «ναρκωτρομοκρατία» και διακίνηση φαιντανύλης, κοκαΐνης και ηρωίνης.
  Ο Νοριέγα ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της Οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα, φράξιας του καρτέλ Σιναλόα, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».
  Η σύλληψη έρχεται εν μέσω αυξημένης πίεσης από τις ΗΠΑ για μείωση των ροών ναρκωτικών και ενός εσωτερικού πολέμου ανάμεσα σε φράξιες του καρτέλ που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στη Σιναλόα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό: Οι Αρχές συνέλαβαν ηγέτη καρτέλ, κατηγορούμενο από τις ΗΠΑ για «ναρκωτρομοκρατία»
Soldiers stand guard where a body was found lying on the side of a road in Culiacan, Sinaloa state, Mexico, early hours of Tuesday, May. 20, 2025. (AP Photo/Felix Marquez)

Οι μεξικανικές Αρχές συνέλαβαν φερόμενο ως ηγέτη καρτέλ, που κατηγορείται από τις ΗΠΑ για «ναρκωτρομοκρατία», στη Σιναλόα (βορειοδυτικά), πολιτεία που σπαράσσεται από κύμα βίας, ανέφεραν οι ομοσπονδιακές αρχές.

Ο Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα κατηγορήθηκε τον Μάιο για «ναρκωτρομοκρατία», για διακίνηση φαιντανύλης, κοκαΐνης, ηρωίνης σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και ξέπλυμα χρήματος από την αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της επίθεσης που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των καρτέλ που πλημμυρίζουν με ναρκωτικά την αγορά των ΗΠΑ.

Ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της εγκληματικής Οργάνωση Μπελτράν Λέιβα, φράξιας του καρτέλ Σιναλόα, που πιστεύεται πως ενέχεται στην παραγωγή φαιντανύλης, κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης.

Γιος του, ο Πέδρο Ινσούνσα Κορονέλ, τον οποίο κατηγορούσε επίσης η Ουάσιγκτον για διακίνηση φαιντανύλης, σκοτώθηκε από Μεξικανούς στρατιωτικούς τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην ίδια πολιτεία, τη Σιναλόα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσεις διώξεις για «ναρκωτρομοκρατία» και «υλική υποστήριξη της τρομοκρατίας» στον Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα και στον γιο του, για πρώτη φορά σε βάρος ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης συνδεόμενης με το καρτέλ Σιναλόα.

Αυτό το τελευταίο χαρακτηρίστηκε τον Φεβρουάριο, όπως και άλλες μεξικανικές μαφιόζικες οργανώσεις, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση Τραμπ.

Εσωτερικός πόλεμος ανάμεσα σε δυο φράξιες του καρτέλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο του 2024 στην πολιτεία Σιναλόα.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε επανειλημμένα το Μεξικό πως θα αύξανε δραματικά τους τελωνειακούς δασμούς αν δεν μείωνε τις ροές ναρκωτικών και μεταναστών προς τη χώρα του.

Η ομόλογός του Κλαούδια Σέινμπαουμ, υπό πίεση, κατάφερε να αποτρέψει την επιβολή γενικευμένων τελωνειακών δασμών και αύξησε τις συλλήψεις υπόπτων και τις κατασχέσεις ελεγχόμενων ουσιών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

06:31 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

