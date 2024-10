Μεξικό: Ανηλεής πόλεμος μεταξύ των καρτέλ ναρκωτικών – Ακόμη 16 νεκροί έπειτα από ένοπλη συμπλοκή

Μάχη ανάμεσα σε μέλη δυο αντίπαλων καρτέλ των ναρκωτικών την Πέμπτη (24/10) στην πολιτεία Γκερέρο του Μεξικού (νότια), που βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρχές, καθώς το κύμα βίας που πλήττει τη χώρα για χρόνια έχει γίνει ακόμη πιο σφοδρό το τελευταίο διάστημα.

Η τοπική αστυνομία επενέβη και υπέστη δυο απώλειες, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα μέλη της, ενώ η Εθνική Φρουρά επίσης επενέβη και τραυματίστηκαν τρία μέλη της, ανακοίνωσε το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι υπόλοιποι 14 νεκροί εκτιμάται πως ανήκαν σε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, κατά την ίδια πηγή.

MEXICO!!!

A battle between warring factions of the Sinaloa Cartel has led to a surge in violence in Mexico since September 2024, with over 200 people dead and 234 people missing & Tijuana has been averaging 7 murders per day for a long time now. Ugh.#Mexico #MexicanCartels pic.twitter.com/dHFIiCkFMT

— Zog Zoggy🇺🇸 (@havenosecrets) October 23, 2024