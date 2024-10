ΗΠΑ: Πιθανή η αποφυλάκιση των αδελφών Μενέντεζ που δολοφόνησαν τους γονείς τους πριν από 35 χρόνια – Δεκτή η έφεσή τους – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αδελφοί Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ, που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία των γονιών τους το 1989 και η ιστορία τους παρουσιάστηκε και σε σειρά του Netflix, ενδέχεται να αποφυλακιστούν νωρίτερα, έπειτα από 34 χρόνια στη φυλακή στις ΗΠΑ.

BREAKING: Los Angeles County DA recommends resentencing the Menendez brothers for the 1989 killings of their parents. https://t.co/5rQdUbS17D pic.twitter.com/xJcx3Wg2OB

— NBC News (@NBCNews) October 24, 2024