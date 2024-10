Ισραήλ: Πέντε οι νεκροί στρατιώτες σε μάχες σήμερα στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν οι IDF

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν απόψε τον θάνατο ενός 23χρονου στρατιώτη στη διάρκεια επιχείρησης εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σήμερα.

Σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), 27 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την 30ή Σεπτεμβρίου, όταν ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

WE HAVE LOST FIVE MORE SPECIAL SOULS

We mourn for IDF reservists and officers Shmuel Harari, 35; Mordechai Haim Amoyal, 42; Aviad Nayman, 31; Shuvael Ben-Natal, 22; and Gai Ben-Haroosh, 23.

They were killed while fighting Hezbollah in Lebanon.

May God comfort their families. pic.twitter.com/ZBfusno432

