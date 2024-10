ΟΗΕ: Ισραηλινή όμηρος της Χαμάς περιγράφει τα βασανιστήρια που έζησε στα χέρια μελών της – «Με βίασαν, με κρέμασαν ανάποδα» – ΒΙΝΤΕΟ

Την φρικτή εμπειρία που έζησε στα χέρια μελών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς περιέγραψε μια Ισραηλινή γυναίκα στον ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, η Αμίτ Σουσάνα που είχε πιαστεί όμηρος από την Χαμάς μίλησε την Τετάρτη (23/10) από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια που υπέστη όταν πιάστηκε όμηρος μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

«Ο κόσμος παρακολουθεί και περιμένει… Εξασφαλίστε την ελευθερία των ομήρων και βεβαιωθείτε ότι κανένας άλλος δεν θα υποστεί αυτή τη μοίρα. Είναι συλλογικό μας καθήκον να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε μεταξύ άλλων η Σουσάνα.

“I urge you, It is your responsibility to protect human rights, to combat terrorism, and to bring those responsible for these heinous crimes to justice. The world is watching, waiting for the UN Security… pic.twitter.com/mtrzCXHVNH

Mεταξύ άλλων, η Ισραηλινή περιγράφει πως κρεμάστηκε ανάποδα, ξυλοκοπήθηκε και ταπεινώθηκε, λέγοντας στο συμβούλιο του ΟΗΕ ότι «κάθε στιγμή φοβόμουν για τη ζωή μου».

Η Ισραηλινή όμηρος, η οποία βιάστηκε και βασανίστηκε από τους απαγωγείς της, παρουσιάστηκε ενώπιον του ΟΗΕ για να διηγηθεί τη φρικτή δοκιμασία της και να ζητήσει την απελευθέρωση όσων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

7 monsters against 1 woman: This video, taken by security cameras of Kfar Aza,shows the abduction of Amit Sosana by Hamas terrorists on Oct. 7. Amit tried to resist& fight. She was released last week. There are still 136 hostages held in Gaza. Hamas is ISIS. #BringThemAllHome pic.twitter.com/ZquUGWuWAY

Η Σουσάνα, δικηγόρος στο επάγγελμα, βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια στο σπίτι της στο Kibbutz Kfar Aza το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν και την απήγαγαν.

We applaud the co-sponsors of today’s UN event marking 15 years of #EndRapeInWar for spotlighting Amit Soussana, an Israeli former hostage and survivor of sexual violence by Hamas.

Her testimony informed the landmark report by SRSG Pramila Patten, affirming the undeniable… pic.twitter.com/N4oXROh3yP

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) October 23, 2024