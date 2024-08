Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ εξουδετέρωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της Φατάχ – Θα καθυστερήσουν τα αντίποινα του Ιράν

Την Τρίτη, ένας υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκδίκηση κατά του Ισραήλ για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη, Ισμαήλ Χανίγια, μπορεί να καθυστερήσει και να πάρει διάφορες μορφές, υποδηλώνοντας ότι μια επίθεση αντιποίνων κατά του Ισραήλ ίσως έχει τεθεί προσωρινά σε αναμονή.

Οι δηλώσεις αυτές, όπως μεταδίδονται από τους New York Times, προήλθαν από τον στρατηγό Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί, εκπρόσωπο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), των ενόπλων δυνάμεων που θα ηγείτο μιας τέτοιας επίθεσης και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των συνόρων του Ιράν.

«Ο χρόνος είναι με το μέρος μας και είναι πιθανό η περίοδος αναμονής για την απάντηση να διαρκέσει πολύ», δήλωσε ο στρατηγός Ναϊνί σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Είναι πιθανό η απάντηση του Ιράν να μην είναι επανάληψη προηγούμενων επιχειρήσεων. Η ποιότητα της απάντησης, τα σενάρια και τα μέσα δεν είναι πάντα τα ίδια».

Οι δηλώσεις του στρατηγού Ναϊνί υποδηλώνουν ότι ο περιφερειακός πόλεμος, που πολλοί φοβούνται ότι θα ξεσπάσει αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, ίσως αποτραπεί, τουλάχιστον προς το παρόν.

General Ali Mohammad Naeini, the spokesperson for #IRGC , in today’s press conference, responded to the question of when Iran will retaliate for the assassination of #IsmailHaniyeh : https://t.co/azulDW4eVI

General Naeini: Time Is on Our Side, Responses to #Israel Will Vary



Από τη στιγμή της δολοφονίας του ηγέτη της Χαμάς στα τέλη Ιουλίου σε ιρανικό έδαφος, για την οποία το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί καθώς οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί να εκδικηθούν για τον θάνατό του. Τα πράγματα περιπλέκονται από το γεγονός ότι οι ιρανικά υποστηριζόμενες δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο απειλούν επίσης να επιτεθούν στο Ισραήλ, για τη δολοφονία ενός από τους κορυφαίους διοικητές τους στη Βηρυτό, του Φουάντ Σουκρ, λίγο πριν από τη δολοφονία στο υψίπεδο του Γκολάν.

Ωστόσο, όπως σχολιάζουν οι NYT, φαίνεται ότι προς το παρόν στο Ιράν, τα «εθνικά συμφέροντα» και οι «εγχώριες εκτιμήσεις» υπερτερούν του ιδεολογικού ζήλου. Ο στρατηγός Ναϊνί δήλωσε ότι οι ανώτατοι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του στρατού, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους ηγέτες του Ιράν, «εξετάζουν όλες τις πτυχές της κατάστασης και θα λάβουν μια προσεκτική και σοφή απόφαση».

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε στο X ότι μίλησε με τον Σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, σήμερα. Ανέφερε ότι συζήτησαν πώς μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και πώς να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις.

Ο Μπορέλ δήλωσε επίσης ότι η τηλεφωνική επικοινωνία αφορούσε τις περιφερειακές εντάσεις που έχουν προκύψει από τη σύγκρουση στη Γάζα, λέγοντας: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αποκλιμάκωση, είτε στο Λεβάντε είτε στην Ερυθρά Θάλασσα, σε στενή συνεργασία με τους Άραβες εταίρους και όλους όσους ενδιαφέρονται για την ειρήνη».

Spoke to HH Prince @FaisalbinFarhan today on the way forward to end the war in Gaza & achieve sustainable solutions.

We will continue to work towards de-escalation, whether in the Levant or in the Red Sea, in close cooperation w/ Arab partners and all those interested in peace.

