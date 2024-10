Μέση Ανατολή: Σε δίνη καταστροφής Λίβανος και Γάζα – Οι επιθέσεις του Ισραήλ και η αντίδραση της Χεζμπολάχ

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος μιας ευρύτερης κλιμάκωσης, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συγκρούονται με πρωτοφανή ένταση. Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί σημαντικά, με τον στρατό του Ισραήλ να πραγματοποιεί εκτεταμένες επιθέσεις στη Βηρυτό και στις νότιες περιοχές του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ ανταποδίδει με πυραυλικές επιθέσεις. Οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης είναι τραγικές, με εκατοντάδες αμάχους να σκοτώνονται και εκατομμύρια ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις. Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, οι επιθέσεις στοχεύουν σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, η οποία κατηγορείται για χρήση των πολιτών ως ασπίδα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις για τους αμάχους είναι τεράστιες. Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει την καταστροφή ολόκληρων γειτονιών, οδηγώντας σε μαζικές απώλειες.

Σύμφωνα με τη κυβέρνηση του Λιβάνου, περισσότεροι από 1.400 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, αναζητώντας ασφαλή καταφύγια σε άλλες περιοχές του Λιβάνου ή σε γειτονικές χώρες.

Ο ισραηλινός στρατός, σε δήλωσή του, κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για «σκόπιμη ενσωμάτωση» στις αστικές περιοχές, καθιστώντας τους αμάχους στόχους των επιθέσεων. Ο αρχηγός των IDF, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, πραγματοποίησε επίσκεψη στις ισραηλινές θέσεις στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου και έκανε δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις.

The Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi in Southern #Lebanon : [We will not stop until we ensure that we can safely return the residents.]



«Αν κάποιος σκεφτεί να ξαναχτίσει αυτά τα χωριά, θα ξέρει ότι δεν αξίζει να κατασκευάσει τρομοκρατικές υποδομές, γιατί οι IDF θα τις καταστρέψουν ξανά», ανέφερε ο Χαλεβί, αναφερόμενος στις νότιες περιοχές του Λιβάνου, που φέρονται να αποτελούν βάσεις επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ.

Παρά τα μεγάλα πλήγματα που έχει υποστεί η Χεζμπολάχ, οι δηλώσεις από την ηγεσία της αποπνέουν πνεύμα αντίστασης. Ο Μοχάμαντ Αφίφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της οργάνωσης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ παραμένει σε θέση να αντισταθεί και να πολεμήσει το Ισραήλ.

«Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να νικήσουμε τον εχθρό και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει την επίθεση. Οποιαδήποτε πολιτική προσπάθεια για παύση της επιθετικότητας εκτιμάται, αρκεί να είναι σύμφωνη με τη συνολική μας στρατηγική», δήλωσε ο Αφίφ, υπογραμμίζοντας ότι η Χεζμπολάχ δεν θα παραιτηθεί από τις στρατιωτικές της ενέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν περιορίζουν τις επιθέσεις τους μόνο στη Χεζμπολάχ, αλλά έχουν πλήξει και τον λιβανέζικο στρατό. Σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στο Κάφρα, δύο Λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, εξέφρασε την οργή του για τις επιθέσεις, καταδικάζοντας τόσο το Ισραήλ όσο και τη διεθνή κοινότητα για την αδράνεια της.

«Αυτή η επίμονη ισραηλινή εγκληματική ενέργεια κατά του Λιβάνου δεν γλίτωσε ούτε τους γενναίους στρατιώτες που υπερασπίζονται τη γη και τον λαό. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα», δήλωσε ο Μικάτι.

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, η Χεζμπολάχ απάντησε με την εκτόξευση δεκάδων πυραύλων προς το βόρειο Ισραήλ. Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι περισσότερα από 80 βλήματα εκτοξεύθηκαν σε διάφορες ισραηλινές πόλεις, με πολλές από τις ρουκέτες να αναχαιτούνται από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ενώ άλλες έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές.



Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε πολλές περιοχές, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να γιορτάσει το Γιομ Κιπούρ, η «Ημέρα της Εξιλέωσης», την πιο ιερή ημέρα του Ιουδαϊσμού. Παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκαν απώλειες, οι πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ υπογραμμίζουν την κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα με τον Λίβανο.

Αργότερα μέσα στη μέρα, η παρουσία ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο κεντρικό Ισραήλ ενεργοποίησε τις σειρήνες συναγερμού στις γειτονιές Χερζλίγια, Ραμάτ Χασαρόν και σε αρκετές γύρω περιοχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις.



Οι IDF δήλωσαν ότι διερευνούν το περιστατικό και προέβησαν σε «αρκετές αναχαιτίσεις».

Το Ισραήλ, αν και γιορτάζει την «Ημέρα της Εξιλέωσης», παρέμεινε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, με τα στρατεύματα να συνεχίζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Λίβανο και τη Γάζα και τα ειδικά συστήματα συναγερμού να προειδοποιούν τον πληθυσμό εν μέσω σχεδόν συνεχών πυραυλικών πυρών και αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν. Περισσότερες από 120 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ τις πρώτες ώρες των εορτών.

Η ημέρα σηματοδότησε επίσης μια περίοδο ενδοσκόπησης, καθώς η χώρα αναλογιζόταν μια χρονιά τεράστιου πόνου και δυστυχίας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που βύθισε τη χώρα σε ένα έτος πολέμου που δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Ενώ το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ στον βορρά, οι επιθέσεις του συνεχίζονται και στη Λωρίδα της Γάζας, όπου χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν παγιδευτεί σε προσφυγικούς καταυλισμούς, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες. Στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια, στα βόρεια της Γάζας, οι συνθήκες είναι τραγικές, με τον πληθυσμό να μην μπορεί να απομακρυνθεί, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις.

Satellite image of how the Israeli military is surrounding Jabalia north of Gaza (massacres have been relentless for more than a week and already one journalist has been killed and two injured, one of whom will never be able to walk again because of his injury).



Σύμφωνα με την οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (MSF), τα μέλη της που εργάζονται στην περιοχή είναι παγιδευμένα, χωρίς να μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα στους τραυματίες. Η συντονίστρια της MSF, Σάρα Βουιλστέκε, δήλωσε: «Κανείς δεν επιτρέπεται να βγει ή να μπει. Όποιος προσπαθήσει, πυροβολείται. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μπορεί να πεθάνουμε ανά πάσα στιγμή. Ο κόσμος λιμοκτονεί. Φοβάμαι να μείνω και φοβάμαι να φύγω».

UPDATE from northern Gaza: Thousands of people are trapped in Jabalia camp, as Israeli forces attack the area.

"Nobody is allowed to get in or out, anyone who tries is getting shot," says Sarah Vuylsteke, MSF project coordinator. Five MSF staff are trapped in the camp, fearing…

