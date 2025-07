Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Περίπου 27 καταρρίφθηκαν πάνω από τη Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 142 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 27 πάνω από την περιοχή της Μόσχας.

Τα drones ανακοινώθηκε ότι καταρρίφθηκαν σε αριθμό περιοχών στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, όπως και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Κατά τις επιθέσεις αυτές 4 drones κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, τα οποία καταρρίφθηκαν σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Telegram γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

🦅 Drones attacked the Moscow region at night. In Zelenograd, a residential building was damaged as a result of work of Russian air defense.

💥 Explosions were also heard in Tula. Plan “Carpet” was implemented at all Moscow airports. pic.twitter.com/ufDLq5NQw4

— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 20, 2025