Μαυροβούνιο: Αυτοκτόνησε ο δράστης του μακελειού σε εστιατόριο δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας – «Αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι»

Ο ένοπλος που σκότωσε την Τετάρτη (1/1) τουλάχιστον δέκα ανθρώπους —ανάμεσά τους δυο παιδιά— κατά τη διάρκεια επίθεσης στο νότιο Μαυροβούνιο τερμάτισε ο ίδιος τη ζωή του, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία περικύκλωσε τον ύποπτο, που διέφευγε τη σύλληψη, κι όταν τον διέταξε να «ρίξει κάτω το όπλο, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Λάζαρ Στσεπάνοβιτς σε δημοσιογράφους. «Προσπαθήσαμε να τον διακομίσουμε σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε», πρόσθεσε.

Κάνοντας λόγο για μια «ιδιωτική» εκδήλωση, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ντανίλο Σαράνοβιτς, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι ο ύποπτος «σκότωσε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικους από την οικογένεια Βούλετιτς», στην οποία ανήκει το εστιατόριο.

BREAKING: 𝟳 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗴𝗿𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝟮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻.

An armed attacker opened fire in Cetinje, Montenegro, resulting in seven people dead, among whom two were children. The suspect în photo is still at large. pic.twitter.com/pVqyKhcEVB

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) January 1, 2025