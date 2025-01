Μαυροβούνιο: Τουλάχιστον 10 οι νεκροί από πυρά ενόπλου σε εστιατόριο – Δύο ανήλικοι μεταξύ των θυμάτων

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξαν πυρ μέσα σε εστιατόριο ανήμερα την Πρωτοχρονιά σε πόλη στο νότιο Μαυροβούνιο, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Τσέτινιε, ανακοίνωσε σήμερα αργά το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών.

Κάνοντας λόγο για μια «ιδιωτική» εκδήλωση, ο Ντανίλο Σαράνοβιτς δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι ο ύποπτος «σκότωσε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικους από την οικογένεια Βούλετιτς», στην οποία ανήκει το εστιατόριο.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο (RTCG), πως «το απόγευμα, σε ένα εστιατόριο στο Μπάιτσε, ο A.M., 45 ετών, σκότωσε πολλούς ανθρώπους χρησιμοποιώντας πυροβόλα όπλα. Ο άνδρας, οπλισμένος, έφυγε από το κτίριο και τράπηκε σε φυγή», πρόσθεσε η αστυνομία.

