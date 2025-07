Μαρκ Κάρνεϊ: Το Ισραήλ φέρει ευθύνη για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα – Έκκληση για άμεση εκεχειρία

Σκληρή επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Καναδά, με τον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να καταγγέλλει, την Πέμπτη, ότι η ισραηλινή πλευρά απέτυχε να αποτρέψει αυτό που χαρακτήρισε ως «ανθρωπιστική καταστροφή» στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Καναδός Πρωθυπουργός τόνισε πως το Ισραήλ δεν τήρησε τις διεθνείς υποχρεώσεις του, καθώς -όπως υποστήριξε- μπλοκαρίστηκε ανθρωπιστική βοήθεια που είχε χρηματοδοτηθεί από τον Καναδά και προοριζόταν για τους αμάχους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μαρκ Κάρνεϊ απηύθυνε έκκληση για άμεση και ειλικρινή διαπραγμάτευση εκεχειρίας, καλώντας όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. «Ο Καναδάς καλεί όλες τις πλευρές να διαπραγματευτούν άμεσα και με καλή πίστη μια εκεχειρία. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη Χαμάς να απελευθερώσει άμεσα όλους τους ομήρους, και προς την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Δυτικής Όχθης και της Γάζας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Canada condemns the Israeli government’s failure to prevent the rapidly deteriorating humanitarian disaster in Gaza.

Israel’s control of aid distribution must be replaced by comprehensive provision of humanitarian assistance led by international organizations. Many of these are…

