Μαρκ Κάρνεϊ: Ανάσα για την παγκόσμια οικονομία η αναστολή δασμών από τον Τραμπ

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σχετικά με την απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει στην προσωρινή αναστολή ορισμένων ανταποδοτικών δασμών που επιβάλλονταν σε βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, η οποία αφορά διάστημα 90 ημερών, θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική από διεθνείς οικονομικούς κύκλους, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει ανακουφιστικά για τις παγκόσμιες αγορές που το τελευταίο διάστημα δοκιμάζονται από εμπορικές εντάσεις και αβεβαιότητα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η αναστολή των ανταποδοτικών δασμών που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ αποτελεί μια ευπρόσδεκτη ανάσα για την παγκόσμια οικονομία».

The pause on reciprocal tariffs announced by President Trump is a welcome reprieve for the global economy.

As President Trump and I have agreed, the U.S. President and the Canadian Prime Minister will commence negotiations on a new economic and security relationship immediately…

