Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ο Νικολάς Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει

Δημόσια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν χρόνο εμφανίστηκε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δηλώνοντας από το Όσλο της Νορβηγίας πως στηρίζει την αυξανόμενη πίεση προς τον Νικολάς Μαδούρο, με στόχο να εγκαταλείψει την εξουσία.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό». Οι δηλώσεις της έγιναν στο αμερικανικό δίκτυο CBS, στο πλαίσιο της εκπομπής «Face the Nation», σε μια συνέντευξη που θα προβληθεί την Κυριακή, με αποσπάσματα να δίνονται στη δημοσιότητα από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Στο ίδιο απόσπασμα, η Ματσάδο απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών. «Θα χαιρετίσω την άσκηση όλο και μεγαλύτερης πίεσης, ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει», τόνισε, εξηγώντας ότι το καθεστώς γίνεται πιο βίαιο όσο χάνει τον έλεγχο. Όπως είπε, «όταν ένα εγκληματικό καθεστώς καταρρέει και οι άνθρωποι του ξέρουν ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες, γίνονται ακόμα πιο επιθετικοί, ακόμα πιο βίαιοι», δίνοντας την εικόνα της κατάστασης στη χώρα.

Σε ερώτηση για το αν θα υποστήριζε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει τα σχέδια της Ουάσινγκτον, όμως τόνισε πως δεν πρόκειται για «συμβατική αλλαγή καθεστώτος». Όπως εξήγησε, «είχαμε εκλογές. Η αλλαγή καθεστώτος είχε ήδη εγκριθεί από πάνω από το 70% του πληθυσμού και αυτό που χρειαζόμαστε είναι υποστήριξη για να εφαρμόσουμε αυτή την απόφαση», τονίζοντας πως η βούληση του λαού έχει ήδη εκφραστεί.

Την ώρα που η Ματσάδο παραχωρούσε τη συνέντευξη, ο Νικολάς Μαδούρο βρισκόταν ήδη στην τρίτη του εξαετή θητεία, ύστερα από τις περσινές εκλογές, τις οποίες η αντιπολίτευση επιμένει πως κέρδισε. Το πολιτικό κλίμα στη Βενεζουέλα παραμένει βαθιά διχασμένο, με τη διεθνή πίεση να αυξάνεται διαρκώς και την αντιπολίτευση να διακηρύσσει πως η κοινωνία έχει ήδη εγκρίνει την αποχώρηση του σημερινού καθεστώτος.

Η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που διέμενε κρυμμένη στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο του 2024, κατάφερε να εγκαταλείψει τη χώρα της υπό πλήρη μυστικότητα. Έφτασε καθυστερημένα στη Νορβηγία και δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης, όμως επανενώθηκε με τα παιδιά της για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια.

Απαντώντας για την ανησυχία των παιδιών της σχετικά με την επιστροφή της στη Βενεζουέλα, ανέφερε πως αυτό είναι φυσιολογικό για κάθε οικογένεια. Όπως είπε, το καθεστώς Μαδούρο «ασκεί διώξεις, βασανίζει, σκοτώνει και εξαφανίζει χιλιάδες Βενεζουελανούς», δίνοντας την εικόνα ενός καθεστώτος τρόμου.

Η απομάκρυνσή της από το Καράκας και η μεταφορά της στο Όσλο, για την απονομή του βραβείου, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Golden Dynamite», ως φόρος τιμής στον Άλφρεντ Νόμπελ. Για να διαφύγει από την κρυψώνα της στο Καράκας, φόρεσε περούκα, μετέβη σε παραλία στα βόρεια της Βενεζουέλας και επιβιβάστηκε σε ένα αλιευτικό σκάφος. Στη θάλασσα συναντήθηκε με τον Μπράιαν Στερν, βετεράνο του αμερικανικού στρατού, ο οποίος τη βοήθησε στη διαφυγή της. Η πορεία περιλάμβανε δέκα στρατιωτικούς ελέγχους, από τους οποίους κατάφερε να περάσει χωρίς να εντοπιστεί. Το σκάφος όμως παρουσίασε μηχανική βλάβη, γεγονός που καθυστέρησε σημαντικά την επιχείρηση.

Στο CBS, η Ματσάδο αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδρομή της. «Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι μου στη Νορβηγία», είπε, τονίζοντας ότι η απονομή του βραβείου έχει τεράστια σημασία για τον λαό της Βενεζουέλας.

«Είναι μια αναγνώριση για ένα έθνος που έχει αγωνιστεί ακούραστα και θαρραλέα εναντίον μιας εγκληματικής και ναρκοτρομοκρατικής δομής», είπε χαρακτηριστικά. Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Ήρθα για να παραλάβω αυτό το βραβείο εξ ονόματος του βενεζουελάνικου λαού και θα το πάω πίσω στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό», επιβεβαιώνοντας εκ νέου την πρόθεσή της να επιστρέψει στην πατρίδα της.

