Μακρόν: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια άνευ όρων εκεχειρία – Η συζήτηση που είχε με τον Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είχε μια “πολύ θετική” συζήτηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια άνευ όρων εκεχειρία και ότι η αποκαλούμενη “Συμμαχία των Προθύμων” υπό τη Γαλλία και τη Βρετανία θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε αυτό να επιτευχθεί, αλλά και για μια ειρήνη διαρκείας.

«Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχειρία άνευ όρων. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μου το επανέλαβε σήμερα. Θα ήθελε να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους για να καταστεί αυτό δυνατό», έγραψε ο Μακρόν.

Very positive exchange today with President @ZelenskyyUa in Rome.

Ending the war in Ukraine — this is the goal we share with President Trump.

Ukraine is ready for an unconditional ceasefire. President Zelensky reaffirmed it to me today.… pic.twitter.com/7HL2LWnAlG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2025