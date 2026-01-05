Μακρόν: Η μέθοδος των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία

Σύνοψη από το

  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε» από τις ΗΠΑ για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία.
  • Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν «δικτάτορας» και ότι η απομάκρυνσή του «είναι καλή είδηση για τους Βενεζουελάνους».
  • Ο Γάλλος πρόεδρος επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσινγκτον.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μακρόν: Η μέθοδος των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία
Φωτογραφία: Reuters

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ότι «η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε» από τις ΗΠΑ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Μακρόν: Ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχτηκε από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν «δικτάτορας» και ότι απομάκρυνσή του «είναι καλή είδηση για τους Βενεζουελάνους», πρόσθεσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους.

Ο Μακρόν επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

