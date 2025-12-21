Μακρόν: Η Γαλλία θα ναυπηγήσει ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο που θα αντικαταστήσει το «Charles De Gaulle»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου που θα αντικαταστήσει το Charles De Gaulle και θα αναλάβει υπηρεσία το 2038.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αποφάσισε «να προικίσει τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο», το οποίο «θα αποτελεί παράδειγμα της ισχύος της χώρας μας».
  • Το νέο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό, με 80.000 τόνους και 310 μέτρα μήκος, έναντι 42.000 τόνων και 261 μέτρων του Charles De Gaulle.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μακρόν: Η Γαλλία θα ναυπηγήσει ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο που θα αντικαταστήσει το «Charles De Gaulle»

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε σήμερα τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου που θα αντικαταστήσει το Charles De Gaulle και θα αναλάβει υπηρεσία το 2038.

«Σε συμφωνία με τους δύο τελευταίους νόμους στρατιωτικού προγραμματισμού και έπειτα από μια πλήρη και προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να προικίσω τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι με γαλλικά στρατεύματα, για τα Χριστούγεννα.

«Η απόφαση να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου προγράμματος ελήφθη αυτήν την εβδομάδα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Αυτό το νέο αεροπλανοφόρο θα αποτελεί παράδειγμα της ισχύος της χώρας μας, της ισχύος της βιομηχανίας, της τεχνικής, μιας ισχύος στην υπηρεσία της ελευθερίας στις θάλασσες εν μέσω ταραγμένων καιρών», διαβεβαίωσε.

Η ανακοίνωση της επίσημης έναρξης των εργασιών κατασκευής αναμενόταν με έντονο ενδιαφέρον παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση, την ώρα που το ύψος των αναγκαίων επενδύσεων και οι εξελισσόμενες απειλές θέτουν υπό πίεση το σχέδιο.

Επίσης πυρηνοκίνητο, το νέο αεροπλανοφόρο θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό. Θα είναι 80.000 τόνων για περίπου 310 μέτρα μήκος έναντι εκτοπίσματος 42000 τόνων για 261 μέτρα για το Charles De Gaulle. Με ένα πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε αυτήν την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στρατιωτικό σύμμαχο με τον οποίο το Παρίσι θέλει να ενισχύσει τη «στρατηγική σχέση» του και από τον οποίο προσβλέπει σε μια μεγαλύτερη συνεργασία στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Δεύτερη η Ελλάδα στην Ε.Ε. στην εξάπλωση της χρήσης καρτών τη δεκαετία 2015-2024 – Τα στοιχεία ανά κ...

Νέα έρευνα: Οκτώ στους δέκα Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες χωρών εκτός ΕΕ – Temu και Shein οι κορυφαίες επιλογές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
19:54 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ρώσοι απήγαγαν 50 Ουκρανούς από χωριό στην περιφέρεια Σούμι καταγγέλλει το Κίεβο

Ρωσικά στρατεύματα απήγαγαν περίπου 50 Ουκρανούς από ένα χωριό στην περιφέρεια Σούμι, στα βορε...
19:46 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Αναχαίτισαν ένα ακόμη πλοίο κοντά στη Βενεζουέλα

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ καταδιώκει ένα δεξαμενόπλοιο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, ανέφερ...
16:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Αποδοκίμασαν τον πρωθυπουργό στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μποντάι

Έντονες αποδοκιμασίες ξέσπασαν σε βάρος του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, από...
15:47 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ελβετία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης των social media στα παιδιά – «Πρέπει να τα προστατεύσουμε καλύτερα»

Η Ελβετία πρέπει να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των μέσ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα