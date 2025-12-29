Μακελειό στον Ισημερινό: Έξι νεκροί έπειτα από επίθεση ενόπλων σε πλαζ – Ένα παιδί 2 ετών ανάμεσα στα θύματα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ισημερινός, μακελειό
πηγή: AP Photo/Cesar Munoz

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι –ανάμεσά τους κοριτσάκι δυο ετών– σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν την Κυριακή όταν ένοπλοι πυροβόλησαν συγκεντρωμένο πλήθος σε παραλία στον Ισημερινό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το μακελειό έγινε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για την παρατήρηση φαλαινών, εν μέσω κύματος βίας το Σαββατοκύριακο που άφησε πίσω συνολικά 9 νεκρούς, ανέφερε ο Τύπος του Ισημερινού.

Η επίθεση σε χώρο περιπάτου στην παραλία της Πουέρτο Λόπες είχε απολογισμό «έξι ανθρώπους νεκρούς και άλλους τρεις τραυματίες», είπε σε ΜΜΕ χθες ο Ουίλιαμ Ακούριο, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή. Στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγεται κορίτσι «περίπου δύο ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας συγκρούσεων συμμοριών που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Άκης Σκέρτσος: 4 πλεονάσματα που κατακτήσαμε και 8 ελλείμματα που πρέπει να θεραπεύσουμε

Καμπανάκι κινδύνου στη διεθνή ναυσιπλοΐα από το πλήγμα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου σήμερα στη Φλόριντα – Στην ατζέντα Γάζα, Λίβανος και Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πιέσει για πρόοδο στην παγωμένη εκεχειρία στ...
20:54 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: «Θα υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Έχουμε τα εχέγγυα για μία συμφωνία»

«Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μια συμφωνία», δήλωσε ο  Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που υποδεχόταν ...
20:03 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Φλόριντα: «Το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί» τόνισε ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα με τον Ουκρανό...
19:54 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: «Ξύπνησε» η Αίτνα – Εκτοξεύει τέφρα και καπνό – Δείτε βίντεο

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ιταλίας, η Αίτνα, εξερράγη το Σάββατο. Τεράστια σύννεφα τέφρας και...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα