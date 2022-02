Μαϊάμι: Η στιγμή που ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα σε απόσταση “αναπνοής” από κολυμβητές – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε μία κατάμεστη από κόσμο παραλία του Μαϊάμι το Σάββατο, όταν ένα ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα, τη στιγμή που κολυμπούσαν στα νερά δεκάδες άνθρωποι και πολλοί άλλοι απολάμβαναν την ηλιοθεραπεία τους.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται το ελικόπτερο να πέφτει στο νερό, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούν σοκαρισμένοι τα όσα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια τους. Το ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα, σε απόσταση αναπνοής από έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του Μαϊάμι.

Δύο επιβάτες του ελικοπτέρου τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με κατάγματα. Ο πιλότος δεν τραυματίστηκε, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τους διασώστες και οι τρεις επιζήσαντες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

“Εύκολα θα μπορούσαμε να τραυματιστούμε” τόνισε η τουρίστρια Kaela Berger, η οποία περιέγραψε στη συνέχεια ότι είδε ορισμένους αστυνομικούς να βουτούν στη θάλασσα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι υπογράμμισε ότι, εάν η συντριβή είχε γίνει μερικές δεκάδες μέτρα πιο κοντά στην ακτή, είναι πιθανόν ότι θα υπήρχαν θύματα. “Είναι απίστευτο, τρελό” που δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους ανθρώπους που κολυμπούσαν, επισήμανε.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το Αστυνομικό Τμήμα του Μαϊάμι, δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022