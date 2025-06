Λος Άντζελες: Επεισόδια και συλλήψεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης

Πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λος Άντζελες επειδή αντιτάχθηκαν σε μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουν ήδη γίνει αρκετές συλλήψεις για παρεμπόδιση των επιχειρήσεών μας», έγραψε ο υποδιευθυντής του FBI Νταν Μποντζίνο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Χτενίζουμε τα βίντεο για να εντοπίσουμε τους δράστες. Εσείς φέρνετε το χάος, εμείς φέρνουμε χειροπέδες», συμπλήρωσε.

These immigrants contribute 40 billion $ a year to the county of Los Ageles. https://t.co/T64L71bJbK

Στελέχη της ICE συγκεντρώθηκαν το πρωί στο προάστιο Πάραμαουντ, στο οποίο διαμένουν αρκετά μέλη της ισπανόφωνης κοινότητας, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ανέπτυξε αστυνομικούς για την αποκατάσταση της τάξης. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Λίγες ώρες αργότερα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι συντρίμμια και αναποδογυρισμένα καροτσάκια αγορών, όπως φαίνεται σε πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε μια αμερικανική σημαία.

