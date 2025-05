Λίβερπουλ: Αυτός είναι ο ύποπτος για την επίθεση με αυτοκίνητο σε οπαδούς των Reds – «Απόλυτα φυσιολογικός και καλός οικογενειαρχής»

Ο άνδρας που συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση με αυτοκίνητο στο Λίβερπουλ και του οποίου το όνομα δεν έχει δώσει στην δημοσιότητα ακόμα η αστυνομία, είναι 53χρονος επιχειρηματίας και πατέρας τριών παιδιών. Ζει με την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους σε μια απομονωμένη προαστιακή κατοικία στην περιοχή West Derby.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος έχει λάβει μέρος σε τριάθλα, έχει ανέβει στο όρος Κιλιμάντζαρο, ενώ οι γείτονες τον περιγράφουν ως «απόλυτα φυσιολογικό πατέρα» και «καλό οικογενειάρχη».

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 79 τραυματίες, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, ενώ επτά άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

Οι Αρχές ερευνούν εκτενώς υλικό από κάμερες ασφαλείας (CCTV). Την τέταρτη ο Κιερ Σταρμερ , επισκέφθηκε το αρχηγείο της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, όπου συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη και τοπικούς αξιωματούχους.

Όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας (26/5), λίγες ώρες μετά την έναρξη της μεγάλης παρέλασης για την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της Λίβερπουλ, η οποία συγκέντρωσε τεράστια πλήθη στο κέντρο της πόλης.

Liverpool.. the man driving the car into the crowd pic.twitter.com/hEEP7nzPRb

— WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) May 26, 2025