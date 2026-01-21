LIVE – Οικονομικό Φόρουμ Νταβός: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Ντόναλντ Τραμπ – Έφτασε στην Ελβετία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στην Ελβετία λίγο πριν από τις 2 (ώρα Ελλάδος), περισσότερο από δύο ώρες μετά την αρχική προγραμματισμένη άφιξή του στη χώρα.
Τα ταξιδιωτικά σχέδια του Αμερικανού προέδρου τροποποιήθηκαν, καθώς το Air Force One έπρεπε να επιστρέψει στη Βάση Άντριους, με τον πρόεδρο να αλλάζει αεροσκάφος λόγω ενός μικρού «ηλεκτρικού προβλήματος».
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί με το ελικόπτερο Marine One στο Νταβός, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στους παρευρισκόμενους στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδος).
- Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το φόρουμ για να προχωρήσουν σε μια διπλωματική παρέμβαση με σκοπό την εκτόνωση των εντάσεων για τη Γροιλανδία, οι οποίες έχουν θέσει την ήπειρο σε κατάσταση αναμονής και ενδέχεται πλέον να απειλήσουν την επιβίωση του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν τρεις πηγές στο CNN.
- «Συμβούλιο Ειρήνης»: Ο Τραμπ δήλωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» του, επιφορτισμένο με την ανοικοδόμηση της Γάζας, ενδέχεται να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, τον οποίο επέκρινε ως αναποτελεσματικό στον τερματισμό των συγκρούσεων. Σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού, ο Τραμπ θα μπορούσε να υπηρετήσει ως ισόβιος πρόεδρος του συμβουλίου.
- Ρούτε: «Προτεραιότητα δεν είναι η Γροιλανδία, αλλά η Ουκρανία». Μία «μελετημένη διπλωματία» είναι ο μόνος τρόπος για την διαχείριση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσει κανείς εν τέλει είναι μία μελετημένη διπλωματία», είπε κατά την διάρκεια συζήτησης στο Φόρουμ προειδοποιώντας ότι η πραγματική προτεραιότητα δεν είναι η Γροιλανδία, αλλά η Ουκρανία.
- Φον ντερ Λάιεν: Οι εντάσεις με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία θα ενθάρρυναν τους αντιπάλους μας. Προειδοποίηση ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία «θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας» απηύθυνε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
- Στο Νταβός υπάρχει έντονη προσμονή για την άφιξή του, με μια ομάδα δισεκατομμυριούχων και ανήσυχων πολιτικών να περιμένουν να δουν τι θα πει και σε ποιο βαθμό ο ίδιος και η συνοδεία του θα «μονοπωλήσουν» τις διαδικασίες. Του έχει διατεθεί μία ώρα για την ομιλία του, σχολιάζει το Sky news.Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, φαίνεται να προσπαθεί προς το παρόν να κατευνάσει τα πνεύματα όσον αφορά την αντίδραση της Συμμαχίας στην επιθυμία του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Σε πρωινό πάνελ στο Νταβός, δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δίκιο που προσπαθεί να ενισχύσει την ασφάλεια των ΗΠΑ στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική και κινεζική επιρροή. Ο Ρούτε αρνήθηκε να επεκταθεί περαιτέρω.
Οι Ρώσοι, από την πλευρά τους, δεν φαίνονται ούτε στο ελάχιστο προβληματισμένοι από τη φιλοδοξία του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, περιοριζόμενοι στο να δηλώσουν ότι θα μείνει στην ιστορία αν τα καταφέρει.
Οι δηλώσεις του Φινλανδού Αλεξάντερ Στουμπ, είναι πιο αποκαλυπτικές. Είπε ότι η ΕΕ διαθέτει τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της «αναμφισβήτητα» από μια πιθανή ρωσική επίθεση και περιέγραψε λεπτομερώς την ετοιμότητα της Φινλανδίας, από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και τις δυνάμεις που είναι έτοιμες για κινητοποίηση, μέχρι την αεροπορία και τα άλλα οπλικά συστήματα που έχει στη διάθεσή της. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών εξακολουθεί να εξαρτάται από την υποστήριξη και τη συντήρηση των ΗΠΑ, για παράδειγμα, ώστε να παραμένουν τα μαχητικά αεροσκάφη σε πτήση. Ο Στουμπ θεωρεί ότι αυτό δεν αποτελεί «τυφλό σημείο», επειδή παραμένει προς το συμφέρον των ΗΠΑ να στηρίζουν την Ευρώπη.
Θα ήταν μια θλιβερή μέρα αν η Ευρώπη χρειαζόταν να βασιστεί αποκλειστικά στον εαυτό της για να αποκρούσει τη Ρωσία. Όμως, η «σφύρα κατεδάφισης» που φαίνεται να φέρνει ο Τραμπ στο διεθνές δίκαιο και, ενδεχομένως, στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, φέρνει αυτό το σενάριο καταστροφής λίγο πιο κοντά. Μιλώντας στον παρουσιαστή Gareth Barlow, η Diana Magnay, ανταποκρίτρια του Sky News είπε ότι «όλοι οι κανόνες έχουν καταργηθεί». «Βρισκόμαστε πλέον σε έναν κόσμο όπου η ισχύς ισοδυναμεί με δίκαιο, παίρνεις ό,τι θέλεις, όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι εκείνοι που έζησαν με τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια, θα πρέπει να ξανασκεφτούν πώς θα αντιμετωπίσουν τον νταή του προαυλίου, που ξεκάθαρα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ».