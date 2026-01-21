LIVE – Οικονομικό Φόρουμ Νταβός: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Ντόναλντ Τραμπ – Έφτασε στην Ελβετία

Οι Ρώσοι, από την πλευρά τους, δεν φαίνονται ούτε στο ελάχιστο προβληματισμένοι από τη φιλοδοξία του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, περιοριζόμενοι στο να δηλώσουν ότι θα μείνει στην ιστορία αν τα καταφέρει.

Οι δηλώσεις του Φινλανδού Αλεξάντερ Στουμπ, είναι πιο αποκαλυπτικές. Είπε ότι η ΕΕ διαθέτει τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της «αναμφισβήτητα» από μια πιθανή ρωσική επίθεση και περιέγραψε λεπτομερώς την ετοιμότητα της Φινλανδίας, από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και τις δυνάμεις που είναι έτοιμες για κινητοποίηση, μέχρι την αεροπορία και τα άλλα οπλικά συστήματα που έχει στη διάθεσή της. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών εξακολουθεί να εξαρτάται από την υποστήριξη και τη συντήρηση των ΗΠΑ, για παράδειγμα, ώστε να παραμένουν τα μαχητικά αεροσκάφη σε πτήση. Ο Στουμπ θεωρεί ότι αυτό δεν αποτελεί «τυφλό σημείο», επειδή παραμένει προς το συμφέρον των ΗΠΑ να στηρίζουν την Ευρώπη.

Θα ήταν μια θλιβερή μέρα αν η Ευρώπη χρειαζόταν να βασιστεί αποκλειστικά στον εαυτό της για να αποκρούσει τη Ρωσία. Όμως, η «σφύρα κατεδάφισης» που φαίνεται να φέρνει ο Τραμπ στο διεθνές δίκαιο και, ενδεχομένως, στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, φέρνει αυτό το σενάριο καταστροφής λίγο πιο κοντά. Μιλώντας στον παρουσιαστή Gareth Barlow, η Diana Magnay, ανταποκρίτρια του Sky News είπε ότι «όλοι οι κανόνες έχουν καταργηθεί». «Βρισκόμαστε πλέον σε έναν κόσμο όπου η ισχύς ισοδυναμεί με δίκαιο, παίρνεις ό,τι θέλεις, όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι εκείνοι που έζησαν με τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια, θα πρέπει να ξανασκεφτούν πώς θα αντιμετωπίσουν τον νταή του προαυλίου, που ξεκάθαρα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ».