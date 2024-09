Λίβανος: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 2.800 τραυματίες από τις εκρήξεις βομβητών – Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ

Εκατοντάδες βομβητές μελών της Χεζμπολάχ εξερράγησαν ταυτόχρονα σε όλο τον Λίβανο την Τρίτη, σε μια φαινομενικά συντονισμένη επίθεση. Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου, Ζιάντ Μακαρί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταδικάζει τις εκρήξεις ως «ισραηλινή επιθετικότητα». Η Χεζμπολάχ κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ για τις εκρήξεις και προειδοποίησε ότι θα λάβει «δίκαιη τιμωρία». Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ζιάντ Μακαρί, μιλώντας από τη Βηρυτό, ανέφερε: «Κύρια προτεραιότητα του Λιβάνου είναι να τερματίσει τις ισραηλινές επιθέσεις που στοχεύουν τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης των πολιτών μας».

Οι εκρήξεις στην Βηρυτό, ήρθαν μία ημέρα έπειτα από προειδοποιήσεις του Ισραήλ ότι εξετάζει την κλιμάκωση των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις εκρήξεις δήλωσαν στους New York Times ότι στόχος ήταν εκατοντάδες βομβητές που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ για να αποφεύγουν την υποκλοπή των μηνυμάτων τους. Σύμφωνα με τις πηγές, οι συσκευές προγραμματίστηκαν να ηχήσουν για λίγα δευτερόλεπτα πριν εκραγούν.

Ο υπουργός Υγείας, Φιράς αλ-Αμπιάντ, επιβεβαίωσε ότι 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις εκρήξεις, ανάμεσά τους ένα 8χρονο κορίτσι από την κοιλάδα Μπεκάα. Περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 200 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περισσότεροι τραυματισμοί αφορούν το πρόσωπο, τα χέρια, τα μπράτσα και την κοιλιακή χώρα.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, χαρακτήρισε τις εξελίξεις στον Λίβανο «εξαιρετικά ανησυχητικές» και εξέφρασε τη θλίψη του για τις απώλειες αμάχων. «Δεν μπορούμε να υπογραμμίσουμε αρκετά τους κινδύνους κλιμάκωσης τόσο στον Λίβανο όσο και στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ είναι «εξ ολοκλήρου υπεύθυνο» για τις εκρήξεις. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται δύο μαχητές της οργάνωσης και ένα κορίτσι 8 ετών, κόρη ενός μέλους της Χεζμπολάχ. Δύο πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι ένας από τους νεκρούς μαχητές ήταν γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος της σιιτικής οργάνωσης, Μοχάμεντ Αμπντεσαλάμ, χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθές έγκλημα και παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου».

Ο Ιρανός πρέσβης στον Λίβανο, ο Μοτζτάμπα Αμανί, τραυματίστηκε σήμερα από έκρηξη στον βομβητή του, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr. «Ο Αμανί έχει έναν επιφανειακό τραυματισμό και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό παρακολούθηση σε νοσοκομείο», ανέφερε το Fars που επικαλείται μια πηγή.

Footage claimed to show the arrival of the Iranian Ambassador to Lebanon, Mojtaba Amani earlier at a Hospital in Beirut; following him having suffered Injuries to his Abdomen from a Pager Explosion.

Χιλιάδες βομβητές που χρησιμοποιούσαν μέλη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν ταυτόχρονα την Τρίτη στον Λίβανο. Η χρήση αυτών των συσκευών επικοινωνίας είχε γίνει πιο διαδεδομένη μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, όταν ο ηγέτης της οργάνωσης προειδοποίησε τα μέλη ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν διεισδύσει στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσαν τους βομβητές ως μια χαμηλής τεχνολογίας μέθοδο για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από το Ισραήλ, όπως είχαν αναφέρει δύο πηγές με γνώση των επιχειρήσεων της οργάνωσης στο Reuters νωρίτερα φέτος.

Ένας βομβητής είναι μια ασύρματη τηλεπικοινωνιακή συσκευή που λαμβάνει και εμφανίζει μηνύματα. Οι βομβητές εξερράγησαν ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, όπως ο νότιος Λίβανος, τα νότια προάστια της Βηρυτού και η ανατολική κοιλάδα Μπεκάα – όλες περιοχές είναι «προπύργια» της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον Άμερ Αλ Σαμπάιλεχ, περιφερειακό αναλυτή ασφάλειας και καθηγητή πανεπιστημίου στην Ιορδανία, χιλιάδες μέλη της Χεζμπολάχ -όχι μόνο μαχητές- στράφηκαν σε ένα νέο σύστημα ασύρματων βομβητών, μετά την προειδοποίηση ότι τα κινητά τηλέφωνα ήταν επικίνδυνα και μπορούσαν να παρακολουθηθούν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ο ίδιος βασίστηκε σε εκτενείς επαφές με πολιτικούς και ειδικούς σε θέματα ασφάλειας στον Λίβανο για την πληροφόρησή του.

Ο Αλ Σαμπάιλεχ τόνισε ότι αυτή η επίθεση αποτελεί σημαντικό ψυχολογικό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, καθώς αποδεικνύει ότι το Ισραήλ μπορεί να πλήξει όχι μόνο τους μαχητές, αλλά οποιονδήποτε συνδέεται με την οργάνωση.

Ο Ντέιβιντ Γουντ, αναλυτής για τον Λίβανο στο International Crisis Group, περιέγραψε το σύστημα ως ένα «περιορισμένο, κλειστό δίκτυο», που δεν βασίζεται στα δορυφορικά δίκτυα των συμβατικών κινητών τηλεφώνων και ως εκ τούτου είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθεί.

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έπειτα από τη σειρά εκρήξεων στον Λίβανο. Η σύγκρουση, που άρχισε όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυρά προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς, είχε περιοριστεί κυρίως σε ανταλλαγές πυραύλων και ρουκετών. Ωστόσο, εδώ και μήνες, ηγεσίες και από τις δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί σε πλήρη πολεμική σύρραξη, με τη χρήση χερσαίων δυνάμεων.

Οι εκρήξεις άφησαν πολλούς πολίτες της Βηρυτού σε κατάσταση σοκ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έβλεπαν καπνό να βγαίνει από τις τσέπες των ανθρώπων, ακολουθούμενο από μικρές εκρήξεις που ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα ή πυροβολισμοί. Ερασιτεχνικά βίντεο που προβλήθηκαν σε λιβανέζικα τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν σκηνές χάους στα νοσοκομεία, καθώς τραυματισμένοι ασθενείς με ακρωτηριασμένα χέρια και εγκαύματα ζητούσαν βοήθεια. Οι σειρήνες ηχούσαν σε όλη την πόλη.

Absolute scenes of chaos in Southern Beirut as hundreds of pagers belonging to members of Hezbollah explode.

This is just one location.

Hospital videos show Hezbollah members with various injuries from fingers blown off, hands blown off, and significant eye injuries.

