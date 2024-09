Λίβανος: Ταυτόχρονες ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό – Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 1.000 μέλη της Χεζμπολάχ όταν εξερράγησαν οι βομβητές τους

Τουλάχιστον 1.000 μέλη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, μεταξύ των οποίων μαχητές και υγειονομικοί, τραυματίστηκαν σήμερα σοβαρά όταν οι βομβητές που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν εξερράγησαν.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters πως η πυροδότηση των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παράβιαση ασφαλείας» την οποία έχει υποστεί η οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ που μετράει σχεδόν έναν χρόνο. Δημοσιογράφος του Reuters είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Κάτοικοι δήλωσαν πως εκρήξεις σημειώνονταν ακόμη και 30 λεπτά μετά τις αρχικές εκρήξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, μέλη της Χεζμπολάχ παρατήρησαν ότι οι συσκευές επικοινωνίας τους, συγκεκριμένα οι βομβητές τους (pagers), άρχισαν να θερμαίνονται ανεξήγητα πριν την ακολουθία των εκρήξεων. Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εκατοντάδες μαχητές της οργάνωσης ήταν εξοπλισμένοι με αυτούς τους βομβητές, σχολιάζοντας ότι πιθανόν οι εκρήξεις να προκλήθηκαν λόγω κακόβουλου λογισμικού (malware) που ενδέχεται να είχε επηρεάσει τις συσκευές τους.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για συντονισμένη επίθεση στις συσκευές επικοινωνίας των μελών της. Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στους Times of Israel, εξήγησε πως το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα «μιας επιχείρησης ασφαλείας που στόχευσε τις συσκευές», χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF ενημέρωσε τις τοπικές αρχές ότι υπάρχει πιθανότητα κλιμάκωσης μετά τη σειρά εκρήξεων βομβητών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο κτηρίων για να δουν αν άνθρωποι που γνώριζαν τραυματίστηκαν, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Reuters. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καλεί τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να κατευθυνθούν στα νοσοκομεία για να βοηθήσουν σε αυτό το συμβάν με τις μαζικές απώλειες, οι οποίες, σύμφωνα με το Al Jazeera, είναι εκατοντάδες, ενώ το πρακτορείο Reuters και οι Times of Israel κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.000 τραυματίες.

«Δεν έχουμε πια χώρο στο νοσοκομείο», δήλωσε μια γυναίκα στη Βηρυτό. «Υπάρχουν περισσότεροι από 400 άνδρες εδώ. Οι βομβητές τους εξερράγησαν, αυτοί που χρησιμοποιούν για επικοινωνία» πρόσθεσε.

