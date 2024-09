Βίντεο: Καρέ – καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός γιατρού στα επείγοντα νοσοκομείου – ΒΙΝΤΕΟ

Άγρια επίθεση από τους συγγενείς μια νοσηλευόμενης δέχτηκε γιατρός στην Ινδία, όταν τους ζήτησε να αφαιρέσουν τα παπούτσια τους ενώ βρίσκονταν στα επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου σε πόλη στα δυτικά της χώρας.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται αρχικά οι συγγενείς μια γυναίκας που είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι νοσοκομείου να είναι γύρω της προσπαθώντας να την παρηγορήσουν. Μάλιστα, της κρατάει το χέρι ένας άνδρας που φέρεται να είναι ο σύντροφός της.

Ξαφνικά, στον χώρο μπαίνει ένας γιατρός με πολιτικά που κάτι τους λέει. Αμέσως, όπως έχει καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας, οι συγγενείς της κοπέλας με… βασικό πρωταγωνιστή τον σύντροφο της επιτίθενται στον γιατρό και αρχίζουν να τον χτυπούν με μανία, αφού τον ρίχνουν στο πάτωμα.

Είναι τέτοια η αγριότητα της επίθεσης που ακόμα και η ασθενής φαίνεται να σηκώνεται από το κρεβάτι της, έχοντας τον ορό στο χέρι της, προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα, κάτι που δεν επιτυγχάνεται.

Σημειώνεται ότι ο γιατρός φέρεται να δέχτηκε ακόμα και απειλές για τη ζωή του. Οι τρεις άνδρες, από τους οποίους μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είχε ζητηθεί από πριν να αφαιρέσουν τα παπούτσια τους, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Young Doctor assaulted at Sihor hospital in #Bhavnagar district; Altercation erupts over removing shoes.

A verbal altercation turned violent when relatives of a female patient were instructed to remove their footwear before entering the emergency ward.”#MedTwitter @JPNadda pic.twitter.com/b91PU6eECD — Indian Doctor🇮🇳 (@Indian__doctor) September 16, 2024

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων στην Ινδία φέρεται να είναι σε πολλές περιπτώσεις στο έλεος των ασθενών και των συνοδών τους, με τους ξυλοδαρμούς να είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. «Μάρτυρες» γι’ αυτό είναι τα διάφορα βίντεο που βλέπουν συχνά το φως της δημοσιότητας.

Δείτε σχετικό βίντεο

Again Assualt in Westbengal,

A medical officer attacked by Patient parties at Bhagabanpur PHC, East Midnapore. Patient had collar bone# &was referred to Tamluk Hospital after primary treatment as X-Ray is not available at the PHC.#MedTwitter @BJP4India @AITCofficial @INCIndia pic.twitter.com/IAze52ORBc — Indian Doctor🇮🇳 (@Indian__doctor) September 15, 2024