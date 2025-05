Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει πως σκότωσε μέλος της Χεζμπολάχ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (19/5) ότι σκότωσαν μέλος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ σε αεροπορικό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι «έπληξαν και εξάλειψαν τρομοκράτη που ανήκε στη δύναμη Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του ένοπλου βραχίονα της Χεζμπολάχ, «στην περιοχή του Χούλα, στον νότιο Λίβανο».

⭕️ Operation Gideon’s Chariots:

As part of the expansion of the operation in Gaza, the IDF launched a series of precise airstrikes against terrorist targets across Gaza.

Among the targets struck: terror tunnels, weapons storage facilities, anti-tank launch positions,… pic.twitter.com/PWCHZgUxJJ

— Israel Defense Forces (@IDF) May 19, 2025