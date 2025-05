Λίβανος: Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Γιάτερ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε νωρίτερα την Τρίτη (27/5) εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά τη συμφωνηθείσα κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού» εναντίον μοτοσικλέτας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα στην κοινότητα Γιάτερ της περιοχής Μπιντ Τζμπέιλ, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου.

Δεν υπήρξε επιβεβαίωση εκ μέρους του Ισραήλ για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν την Δευτέρα έναν μαχητή της Χεζμπολάχ στην κοινότητα Μάζνταλ Ζουν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

🚨 🇮🇱 | 🇱🇧 An Israeli drone reportedly launched an attack with two missiles near the town of Yater, prompting immediate responses from ambulances at the scene. This incident underscores the ongoing tension along the Lebanon-Israel border and highlights the fragility of the… pic.twitter.com/xx1Z7nuhbe

— Observe Lebanon (@ObserveLebanon) May 27, 2025