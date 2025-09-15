Λίβανος: Ένας νεκρός σε επιδρομή του Ισραήλ στον νότο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, περιοχή στην οποία το Ισραήλ πραγματοποιεί συχνά επιδρομές εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που είναι προσκείμενο στο Ιράν.

«Η επίθεση του ισραηλινού εχθρού σε όχημα στην πόλη Μπουρτζ Καλαουίγια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου», ανέφερε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, την Παρασκευή, η ίδια πηγή είχε ανακοινώσει τον θάνατο ενός ανθρώπου από ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Αϊταρούν, που βρίσκεται επίσης στο νότιο Λίβανο.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην πόλη Μπουρτζ Καλαουίγια προκάλεσε έναν θάνατο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Την Παρασκευή, η ίδια πηγή ανακοίνωνε θάνατο σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Αϊταρούν, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στον Λίβανο, τονίζοντας πως στοχοποιούν μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος την 27η Νοεμβρίου 2024 σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα.

Υπό αμερικανική πίεση και φοβούμενη νέα κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων, η λιβανική κυβέρνηση διέταξε τον περασμένο μήνα τον στρατό να καταρτίσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τη Βηρυτό, ο λιβανικός στρατός αναμένεται να έχει ολοκληρώσει μέσα σε τρεις μήνες τον αφοπλισμό του κινήματος σε ό,τι αφορά το νότιο τμήμα της χώρας, που γειτονεύει με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ