Λίβανος: Ένας νεκρός σε επιδρομή του Ισραήλ στον νότο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΛΙΒΑΝΟΣ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, περιοχή στην οποία το Ισραήλ πραγματοποιεί συχνά επιδρομές εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που είναι προσκείμενο στο Ιράν.

Λίβανος: Η Βηρυτός καταδικάζει την «απαράδεκτη» παρέμβαση του Ιράν που εξέφρασε την αντίθεσή του στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

«Η επίθεση του ισραηλινού εχθρού σε όχημα στην πόλη Μπουρτζ Καλαουίγια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου», ανέφερε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, την Παρασκευή, η ίδια πηγή είχε ανακοινώσει τον θάνατο ενός ανθρώπου από ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Αϊταρούν, που βρίσκεται επίσης στο νότιο Λίβανο.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην πόλη Μπουρτζ Καλαουίγια προκάλεσε έναν θάνατο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Την Παρασκευή, η ίδια πηγή ανακοίνωνε θάνατο σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Αϊταρούν, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στον Λίβανο, τονίζοντας πως στοχοποιούν μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος την 27η Νοεμβρίου 2024 σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα.

Υπό αμερικανική πίεση και φοβούμενη νέα κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων, η λιβανική κυβέρνηση διέταξε τον περασμένο μήνα τον στρατό να καταρτίσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τη Βηρυτό, ο λιβανικός στρατός αναμένεται να έχει ολοκληρώσει μέσα σε τρεις μήνες τον αφοπλισμό του κινήματος σε ό,τι αφορά το νότιο τμήμα της χώρας, που γειτονεύει με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αποδόσεις τους δεν θυμίζουν χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης

Ειδοποιήσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης της Apple: Πότε και πού θα είναι διαθέσιμες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς η τεράστια αύξηση της παραγωγής drones στη Ρωσία αλλάζει τα δεδομένα – Ανάλυση

Τρία χρόνια πριν, όταν η Ρωσία εισήγαγε αυτοκαταστρεφόμενα drones από το Ιράν για χρήση στον π...
22:47 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Μήνυμα Λούλα σε Τραμπ: «Η δημοκρατία και η κυριαρχία της Βραζιλίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες»

Ο πρόεδρος Λούλα ντ Σίλβα απαντά στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την καταδίκη του Μπολσονάρο...
22:25 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Επικοινωνία Γεραπετρίτη και Ζαχαράκη με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο

Με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησαν ο Υπουργός Εξωτερικών...
21:41 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Σε ανοιχτό στάδιο η κηδεία του – Θα δώσει το «παρών» ο Τραμπ

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ από τον Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο 22χρο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος