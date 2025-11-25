Λευκός Οίκος: «Τεράστια πρόοδος στην Ουκρανία, τους φέραμε στο τραπέζι – Απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες»

Τεράστια πρόοδο έχουν πετύχει οι ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, καθώς έχουν φέρει στο τραπέζι Ρώσους και Ουκρανούς, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος στον Λευκό Οίκο, αλλά σημείωσε ότι απαιτούνται περεταίρω συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Καρολάιν Λέβιτ με ανάρτησή της στο Χ κάνει λόγο για «τεράστια πρόοδο» την τελευταία εβδομάδα προς μία ειρηνευτική συμφωνία, αλλά επισήμανε ότι απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Την τελευταία εβδομάδα οι ΗΠΑ έχουν κάνει τεράστια πρόοδο προς μία ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία, όσο και τη Ρωσία», έγραψε στο X, η Λέβιτ. «Υπάρχουν λίγες “ευαίσθητες”, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Λέβιτ έχει ως εξής:

«Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, φέρνοντας την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table. There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Τα σχόλια της Λέβιτ απηχούν τα λεγόμενα του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή, ο οποίος δήλωσε στη Γενεύη: «Τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά δεν είναι ανυπέρβλητα. Απλώς χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο από αυτόν που έχουμε σήμερα», όπως μεταδίδει το CNN.