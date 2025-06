Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ αποχωρεί από τη G7 και επιστρέφει στην Ουάσινγκτον «για να επιληφθεί σημαντικών ζητημάτων»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον από τη Σύνοδο της G7 στον Καναδά, προκειμένου να ασχοληθεί με «πολλά σημαντικά ζητήματα», όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State.

