Λευκορωσία: Ο Πούτιν και Αμερικανοί στρατιωτικοί παρακολούθησαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας – Λευκορωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετέβη στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ για να παρακολουθήσει τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας – Λευκορωσίας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο Μινσκ.

Φορώντας στρατιωτική στολή, ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ και τον αναπληρωτή του. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ασκήσεις «Zapad» είχαν ως στόχο να προβούν σε δοκιμές στοιχείων υπεράσπισης του «ενωσιακού κράτους» Ρωσίας και Λευκορωσίας.

🇷🇺 100,000 soldiers participate in a big training exercise. Putin visited the Mulino training ground in the Nizhny Novgorod region, where he observed the active phase of the joint strategic exercise “West-2025”: “The events are taking place at 41 training grounds. 100,000… pic.twitter.com/qOU1aCQjeP — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 16, 2025

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας τη Δευτέρα, αποδεχόμενοι πρόσκληση για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Χθες Δευτέρα, το Reuters και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία φωτογράφισαν στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Λευκορωσία να παρακολουθούν τις ασκήσεις «Zapad-2025» μαζί με παρατηρητές από άλλες χώρες.

🇺🇸🇧🇾 U.S. OFFICERS SHOW UP AT RUSSIA-BELARUS WAR GAMES American military officers made a surprise visit to huge war drills in Belarus, where Russia was showing off hypersonic missiles and even practicing with tactical nukes. Belarus’s defense minister told the U.S. team they… pic.twitter.com/cX0MRawfOK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 16, 2025

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μινσκ της Λευκορωσίας έλαβε πρόσκληση για τον Στρατιωτικό Ακόλουθο των ΗΠΑ να παρακολουθήσει τη στρατιωτική άσκηση ZAPAD-2025 στη Λευκορωσία στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV) και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση υπό το πρίσμα των πρόσφατων παραγωγικών διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.