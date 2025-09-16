Λευκορωσία: Ο Πούτιν και Αμερικανοί στρατιωτικοί παρακολούθησαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας – Λευκορωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετέβη στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ για να παρακολουθήσει τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας – Λευκορωσίας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο Μινσκ.

Φορώντας στρατιωτική στολή, ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ και τον αναπληρωτή του. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ασκήσεις «Zapad» είχαν ως στόχο να προβούν σε δοκιμές στοιχείων υπεράσπισης του «ενωσιακού κράτους» Ρωσίας και Λευκορωσίας.

 

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας τη Δευτέρα, αποδεχόμενοι πρόσκληση για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Χθες Δευτέρα, το Reuters και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία φωτογράφισαν στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Λευκορωσία να παρακολουθούν τις ασκήσεις «Zapad-2025» μαζί με παρατηρητές από άλλες χώρες.

 

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μινσκ της Λευκορωσίας έλαβε πρόσκληση για τον Στρατιωτικό Ακόλουθο των ΗΠΑ να παρακολουθήσει τη στρατιωτική άσκηση ZAPAD-2025 στη Λευκορωσία στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV) και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση υπό το πρίσμα των πρόσφατων παραγωγικών διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

 

21:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

