Κύπρος: Άρχισε η γεώτρηση για φυσικό αέριο στο οικόπεδο 5 από ExxonMobil και Qatar Energy

Την έναρξη της γεώτρησης στο οικόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ για φυσικό αέριο ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο «X» ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η γεώτρηση πραγματοποιείται από την κοινοπραξία της ExxonMobil και της Qatar Energy.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η Κύπρος φιλοδοξεί να γίνει η εναλλακτική πηγή παροχής φυσικού αερίου για τις ανάγκες της Ε.Ε.

Η Navtex που έχει εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ισχύ έως τον Ιούνιο. Θα ακολουθήσουν διάφορες μελέτες και μετρήσεις ώστε να γίνουν τα επόμενα βήματα, τα οποία εξαρτώνται από την ποιότητα και την ποσότητα του κοιτάσματος.

Commencement of drilling this morning by @exxonmobil and @qatarenergy in Block 5 of Cyprus’ EEZ. Cyprus progresses exploration activities, aiming to be an alternative and reliable source of Natural Gas for the EU, 🇨🇾 pic.twitter.com/JoaDx3WM5R

— NikosChristodoulides (@Christodulides) January 24, 2025