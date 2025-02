Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ μπορεί να συνομιλήσουν εκ νέου τηλεφωνικά πριν συναντηθούν – Η αντίδραση Ουκρανίας και Ευρώπης

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά πριν από τη συνάντηση τους, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, ενώ ο Ουκρανός υπουργός εξωτερικών, δήλωσε στην γαλλική εφημερίδα Le Monde ότι «τίποτα δεν πρέπει να συζητηθεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Το RIA επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ , ο οποίος δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν για πάνω από μία ώρα χθες Τετάρτη. Πρόκειται για την πρώτη άμεση επαφή μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, από τότε που ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν, λίγο πριν δώσει την εντολή για την εισβολή δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σήμερα το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τη θέση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι γίνονται προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν.

Με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει από την Ουάσινγκτον για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία, που έχει κατά νου να προτείνει ο Τραμπ, η Ουκρανία θα περιέλθει σε δύσκολη θέση. Σε αυτά που έχουν διαρρεύσει απάντησε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός εξωτερικών.

«Τίποτα δεν πρέπει να συζητηθεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρίι Σιμπίχα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, υποστηρίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι μια συμφωνία διαρκούς ειρήνης, η οποία θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης – με τη συμμετοχή της χώρας του και των Ευρωπαίων και με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε εισαγωγική ερώτηση της εφημερίδας για το αν τον εξέπληξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ουκρανός ΥπΕξ απαντά ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει μια τέτοια συνομιλία σε αρκετές περιστάσεις. Υπενθύμισε ι ακόμη ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ μετά το τηλεφώνημα, αλλά και ότι είχε ήδη την ευκαιρία να τον συναντήσει στο Παρίσι μαζί με τον πρόεδρο Μακρόν [στις 7 Δεκεμβρίου, για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων].

«Είναι προς το συμφέρον όλων μας να συνεργαστούμε για να τερματιστεί ο πόλεμος το 2025. Δεν θέλουμε απλώς να σταματήσουν οι μάχες. Τίποτα δεν πρέπει να συζητηθεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Τίποτα δεν πρέπει να συζητηθεί για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη», επισήμανε.

Όσον αφορά τυχόν ανησυχία του για το ότι ο Τραμπ μπορεί να βιαστεί να αντιμετωπίσει τον Πούτιν, ο Ουκρανός υπουργός απαντά: «Μας ενδιαφέρει να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Η Ουκρανία είναι η χώρα που ενδιαφέρεται περισσότερο για μια δίκαιη ειρήνη. Υποφέρουμε καθημερινά, δεδομένου ότι το 20% του εδάφους μας είναι υπό κατοχή. Η Ουκρανία κατάφερε να απελευθερώσει τα μισά των εδαφών στα οποία υπήρξε εισβολή το 2022, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης πόλης Χερσώνας, και να περιορίσει τις δυνατότητες του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να δημιουργήσει έναν διάδρομο σιτηρών. Αλλά η οικονομία μας λειτουργεί. Έπειτα από τρία χρόνια πολέμου, αυτό αποδεικνύει τη δύναμη του λαού και του στρατού μας, αν και δεν επωφεληθήκαμε πάντα εγκαίρως από ισχυρές αποφάσεις». «Δεν έχουμε λάβει αρκετά όπλα. Μείναμε πάντα δύο βήματα πίσω από τις πιο ενδεδειγμένες επιλογές. Η διπλωματία έχει τώρα την ευκαιρία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο για να μας φέρει πιο κοντά στον στρατηγικό στόχο της ειρήνης», προσθέτει.

Όσον αφορά στη δήλωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες χθες, Τετάρτη, για το ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι «ρεαλιστική», ο Αντρίι Σιμπίχα αναφέρει τα εξής: «Στην τελευταία σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο του 2024, όλοι οι σύμμαχοί μας είπαν ότι η πορεία της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ ήταν μη αναστρέψιμη. Αυτή η προοπτική ένταξης είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμά μας. Είναι προς το στρατηγικό μας συμφέρον. Πάνω από το 90% του πληθυσμού μας υποστηρίζει αυτό το σχέδιο. Πριν από τον πόλεμο, η υποστήριξη ήταν στο 50% και η κοινωνία ήταν διχασμένη».

«Δεν πρόκειται για ελεημοσύνη», τονίζει σχετικά. Και συνεχίζει: «Θα συμβάλουμε στη διατλαντική ασφάλεια, με τις περισσότερες από 110 ταξιαρχίες μας, την πολεμική μας εμπειρία και τις τεχνολογίες μας. Αναπτύσσουμε μια εξελιγμένη διαδικασία παραγωγής, την οποία δοκιμάζουμε αμέσως στο πεδίο της μάχης. Έχουμε εξαπλασιάσει το μέγεθος της αμυντικής μας βιομηχανίας για να γίνουμε πιο αυτάρκεις. Αυτό αποτελεί, επίσης, μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που επιδιώκουμε. Είχαμε μια κακή εμπειρία με το Μνημόνιο της Βουδαπέστης [που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 1994, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, με αντάλλαγμα την παραίτηση από τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονταν στην Ουκρανία]. Η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας εξακολουθεί να είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Είναι ο φθηνότερος τρόπος για τη Συμμαχία να εγγυηθεί τη δική της ασφάλεια. Η διατλαντική οικογένεια χρειάζεται τη συμβολή μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Τετάρτη (12/2) ότι αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σαουδική Αραβία για ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, με τον οποίο είπε ότι συμφώνησαν να ξεκινήσουν «αμέσως» διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και να προγραμματίσουν συναντήσεις.

«Θα έρθει εδώ, θα πάω εκεί, και θα ιδωθούμε πιθανόν στη Σαουδική Αραβία την πρώτη φορά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία, υποστηρίζοντας επίσης πως θα κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στο «όχι στο πολύ μακρινό μέλλον».

WHOA – President Trump has had a phone call with President Vladimir Putin, and there is a plan forming to END THE WAR in Ukraine!

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, την οποία ζητεί το Κίεβο, αλλά είναι κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα, δεν θα ήταν «ρεαλιστική». Είπε επίσης ότι «κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν εκλογές» στην Ουκρανία.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν «αμέσως» διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, κάνοντας λόγο για «πολύ παραγωγική» συζήτηση με τον Ρώσο ομόλογό του.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι επιθυμεί την εξεύρεση «μακροπρόθεσμης λύσης» στη σύγκρουση στην Ουκρανία μέσω «ειρηνευτικών συνομιλιών», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών που διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα.

Ακολούθως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το γεγονός ότι ο Τραμπ επικοινώνησε πρώτα με τον Πούτιν και μετά με τον Ζελένσκι, όπως και ο τόνος του, είναι ενδείξεις ρήξης με την πολιτική που ακολουθούσε ο προκάτοχός του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Trump’s former national security adviser, John Bolton:

“Putin couldn’t be happier. I tell you, they’re drinking vodka straight out of the bottle in the Kremlin tonight. It was a great day for Moscow.”

pic.twitter.com/q2PehMhBlx

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 13, 2025