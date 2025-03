Τραμπ – Πούτιν: Συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές και έναρξη τεχνικών ειρηνευτικών συνομιλιών στην Μέση Ανατολή

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, συνεχίζουν τη λεπτομερή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία, αναφέρει το Κρεμλίνο, σε ανακοίνωσή του, μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν έχουν εκφράσει το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για την εξομάλυνση των σχέσεών τους υπό το πρίσμα της ιδιαίτερης ευθύνης για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας.

Στη μόνη μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση μετά τη συνομιλία, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος τον περασμένο μήνα ορίστηκε από τον Πούτιν ειδικός απεσταλμένος του για τη διεθνή οικονομική και επενδυτική συνεργασία, έκανε λόγο για μια «ιστορική στιγμή». «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Τραμπ, ο κόσμος έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές μέρος σήμερα! Ιστορικό! Επικό!», τόνισε με ανάρτηση στο Χ.

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μόνο όταν σταματήσει η Ουκρανία να λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η πορεία προς την ειρήνη θα ξεκινήσει με την κατάπαυση του πυρός στην ενεργειακές υποδομές.

Όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο το Κρεμλίνο, o Πούτιν υποστηρίζει την ιδέα του Τραμπ να σταματήσουν η Ουκρανία και η Ρωσία να επιτίθενται στις ενεργειακές υποδομές για 30 ημέρες.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα προκαλέσει ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας από την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου οι 2 ηγέτες συμφώνησαν ότι η πορεία προς την ειρήνη θα ξεκινήσει με την κατάπαυση του πυρός στην ενέργεια και τις υποδομές.

Συμφώνησαν επίσης σε τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της θαλάσσιας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, την πλήρη κατάπαυση του πυρός και τη μόνιμη ειρήνη.

“Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ξεκινήσουν αμέσως στη Μέση Ανατολή”, προστίθεται στην αμερικανική ανακοίνωση, σύμφωνα με το BBC.

Όσον αφορά τις αποστολές όπλων αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει την αποστολή όπλων, ενώ η Ευρώπη δεν έχει στείλει ακόμα καινούργια φορτία, παρότι θέλει να το πράξει. Επίσης, στην επικοινωνία των δύο ηγετών συμφωνήθηκε η Μόσχα να παραδώσει 23 βαριά τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες, ενώ η κάθε πλευρά θα ανταλλάξει 175 αιχμαλώτους.

Σε ανάρτησή της στο X, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ αναφέρει ότι οι δύο πρόεδροι “μίλησαν για την ανάγκη ειρήνης και κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία”.

Readout of President Donald J. Trump’s Call with President Vladimir Putin:

Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the…

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 18, 2025