Κρεμλίνο: Απορρίπτει ως «μεροληπτική» έκθεση του ΟΗΕ που «δείχνει» την Ρωσία για την κατάρριψη της πτήσης MH17

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Τρίτη (13/5) ως μεροληπτικά τα συμπεράσματα έκθεσης υπηρεσίας του ΟΗΕ για την πολιτική αεροπορία, που αποφάνθηκε πως η Ρωσία ευθύνεται για την κατάρριψη μαλαισιανού αεροσκάφους το 2014 πάνω από την Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 298 επιβάτες και μέλη πληρώματος.

🇷🇺 The International Civil Aviation Organization (ICAO) has held Russia responsible for the 2014 downing of Malaysian Airlines Flight MH17, which killed 298 people.

Flight MH17, traveling from Amsterdam to Kuala Lumpur, was shot down over eastern Ukraine during clashes between… pic.twitter.com/zhf4dqniJP

