Κωνσταντινούπολη: Άρχισε η τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας και Τουρκίας

Η τριμερής συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Τουρκίας ξεκίνησε στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης.

Παρόντες είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για το ουκρανικό, Κιθ Κέλογκ και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα και ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, Αντρέι Γέρμακ εκπροσωπούν την Ουκρανία στις συνομιλίες.

Νωρίτερα υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας, δήλωσε πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο AFP.

Στη συνάντηση αυτή πήραν μέρος οι Ουκρανοί υπουργοί Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, ο Αντρίι Γερμάκ, όπως και σύμβουλοι ασφαλείας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία και ο Αμερικανός εκπρόσωπος Κιθ Κέλογκ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

⚡️JUST IN: Ukrainian, US and Turkish delegations begin talks – Russians not invited to meeting with Rubio

The footage shows the U.S. Secretary of State alongside members of the Ukrainian delegation and the Turkish Foreign Minister. pic.twitter.com/bmoQsHhBwc

