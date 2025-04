Κονγκό: Τουλάχιστον 143 νεκροί από πυρκαγιά σε πλεούμενο – «Γυναίκα έβαλε φωτιά για να μαγειρέψει»

Τουλάχιστον 143 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πλεούμενο στον ποταμό Κονγκό, στο βορειοδυτικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, ανέφεραν χθες Παρασκευή αξιωματούχοι.

Μια πρώτη ομάδα 131 πτωμάτων

«Μια πρώτη ομάδα 131 πτωμάτων ανασύρθηκε την Τετάρτη, άλλα 12 ανακτήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζοζεφίν-Πασιφίκ Λοκουμού, μέλος του εθνικού κοινοβουλίου που μετέβη επιτόπου.

Μέλος τοπικής ένωσης, ο Ζοζέφ Λοκοντό, δήλωσε πως «ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός» της καταστροφής είναι «145 νεκροί», κάποιοι από τους οποίους «απανθρακώθηκαν» και άλλοι πέθαναν «από πνιγμό».

Η πυρκαγιά πάνω στο ξύλινο μηχανοκίνητο σκάφος, που μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες αλλά και φορτίο, ιδίως καύσιμο, εκδηλώθηκε την Τρίτη, κοντά στη Μπαντακά, πρωτεύουσα της επαρχίας του Ισημερινού, ανέφερε η κυρία Λοκουμού.

«Γυναίκα έβαλε φωτιά για να μαγειρέψει»

Αιτία ήταν πως «γυναίκα έβαλε φωτιά για να μαγειρέψει» πάνω στο πλοίο με αποτέλεσμα «καύσιμο σε μικρή απόσταση να εκραγεί, σκοτώνοντας πολλά παιδιά και γυναίκες», εξήγησε η βουλεύτρια.

Ο συνολικός αριθμός των επιβατών στο σκάφος δεν είναι σαφές, πάντως εκτιμάται ότι ήταν «εκατοντάδες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, επικαλούμενο αξιωματούχους, μετέδωσε ότι το πλεούμενο που πήρε φωτιά κι ανατράπηκε μετέφερε κάπου «500 ανθρώπους». Οι πηγές του έκαναν λόγο για «τουλάχιστον 148» νεκρούς και για «εκατοντάδες» άλλους που αγνοούνται.

Χθες «πολλές οικογένειες δεν είχαν ακόμη νέα των δικών τους», σύμφωνα με τον κ. Λοκοντό, που παραβρέθηκε σε κηδείες θυμάτων. Πολλοί από τους επιζήσαντες έχουν διακομιστεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, διευκρίνισε.

Οι μετακινήσεις γίνονται με πλοία

Στη ΛΔ Κονγκό, πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής, οι δρόμοι είναι λιγοστοί συγκριτικά με τις ανάγκες και σε πολλές περιπτώσεις οι μετακινήσεις γίνονται με πλοία μέσω του ποταμού Κονγκό και παραποτάμων του.

Είναι συχνά τα ναυάγια σε λίμνες και ποτάμια της χώρας, ενίοτε με βαρύτατους απολογισμούς θυμάτων. Η χρόνια έλλειψη καταλόγων επιβατών περιπλέκει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.