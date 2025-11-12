Κομισιόν: Παρουσίασε την «Ασπίδα για την Δημοκρατία» – Οι 3 βασικοί στόχοι

Ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων και στρατηγικών με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, παρουσίασε την Τετάρτη η Κομισιόν.

Η Κομισιόν υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών, με επίκεντρο τον νέο ενιαίο μηχανισμό αποτροπής συλλογικών απειλών, υπό την ονομασία «Ασπίδα Δημοκρατίας» (“Democracy Shield”) της ΕΕ. σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι 3 βασικοί στόχοι είναι:

Ενίσχυση της Δημοκρατίας

Η πρωτοβουλία “European Democracy Shield” σχεδιάστηκε για να παρέχει στα κράτη μέλη εργαλεία πρόληψης, αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, παραπληροφόρησης και εξωτερικών παρεμβάσεων. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής «ασπίδας» που θα προστατεύει την ελευθερία του λόγου, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ανεξαρτησία των θεσμών.

Νέα στρατηγική για την Κοινωνία των Πολιτών

Παρουσιάζεται για πρώτη φορά μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή στρατηγική που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη διαφανή λειτουργία και την εξασφάλιση των συνθηκών ελεύθερης δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θέτει στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου τους στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, αλλά και τη συνεκτική εκπροσώπησή τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora.

Επικείμενα μέτρα για τις εκλογές

Με το βλέμμα στις ευρωεκλογές του 2029 και ενόψει των αυξανόμενων απειλών κατά της εκλογικής ακεραιότητας, η Επιτροπή ανακοινώνει την ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων, την επαγρύπνηση απέναντι στην ξένη χρηματοδότηση και την επέκταση των προβλέψεων για τις ψηφιακές καμπάνιες.

Το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το νέο αυτό πλαίσιο εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της ΕΕ να ανταποκριθεί δυναμικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή δημοκρατία. Από τον υβριδικό πόλεμο και την ξένη επιρροή μέχρι τα φαινόμενα παραπληροφόρησης που απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα εμβαθύνουν το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και θα καταστήσουν σαφές πως οι αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμες για την ευρωπαϊκή πολιτεία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε πως «η ευρωπαϊκή δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις και ότι η υπεράσπισή της αποτελεί ύψιστο καθήκον της Ένωσης.»

Υπογράμμισε δε, ότι με την «Ασπίδα Δημοκρατίας» τα κράτη-μέλη αποκτούν ουσιαστικά εργαλεία απέναντι στην κυβερνοεπιρροή, την παραπληροφόρηση και την ξένη επέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες.

Ο Επίτροπος Μάικλ ΜακΓκράθ, αρμόδιος για το Κράτος Δικαίου, επισήμανε την ανάγκη να ενισχυθεί η θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών και τόνισε πως η «Ασπίδα Δημοκρατίας» θα αποτελέσει βασικό πυλώνα των πολιτικών ασφαλείας της ΕΕ, για να προστατευθεί η ακεραιότητα των εκλογών και το κράτος δικαίου απέναντι σε σύγχρονες απειλές.