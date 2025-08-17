Κοινές δηλώσεις φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι στις Βρυξέλλες – «Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει πάντα στην Ευρώπη» – «Δεν υπάρχει ένδειξη από τη Ρωσία ότι θα πραγματοποιηθεί η τριμερής»

«Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης που σέβεται τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης» τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από την έναρξη της τηλεδιάσκεψης της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότιο όρος «κατάπαυση του πυρός» έχει μικρότερη σημασία από την ουσία, που είναι να σταματήσει η αιματοχυσία.

«Αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να σταματήσει το σκοτωμός», είπε.

«Δεν έχει σημασία ο ίδιος ο όρος, αλλά το περιεχόμενο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει το συντομότερο δυνατό μια τριμερής συνάντηση… μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Αναφερόμενη στη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών και στη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η κα φον Ντερ Λάιεν σημείωσε: «Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτους. Κανένας περιορισμός δεν πρέπει να υφίσταται για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

«Όπως έχω πει συχνά, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, άπεπτος για πιθανούς εισβολείς», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν χαιρέτησε την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει «εγγυήσεις ασφάλειας» παρόμοιες με αυτές που προβλέπει το άρθρο 5, ενώ συμπλήρωσε ακόμη ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιό της», χαρακτηρίζοντας ως «ευθύνη της» την υπεράσπιση της Ευρώπης.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε ότι οι Βρυξέλλες στηρίζουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξή της στην ΕΕ.

Ζελένσκι: Οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.