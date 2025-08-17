Έφηβη κερδίζει περίπου 600 ευρώ τον μήνα πουλώντας πίνακες ζωγραφικής – Τους έχουν δημιουργήσει οι κατοικίδιοι… αρουραίοι της

Μια 18χρονη έφηβη από τη Βρετανία κατάφερε να συγκεντρώσει 2.000 λίρες (περίπου 2.350 ευρώ) πουλώντας στο Vinted πρωτότυπα έργα τέχνης, ζωγραφισμένα από τα ασυνήθιστα κατοικίδιά της, τους αρουραίους.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Έλα Γούντλαντ (Ella Woodland), φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, είχε την ιδέα να δοκιμάσει τις «καλλιτεχνικές ικανότητες» των οκτώ αρουραίων της τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού είδε ένα σχετικό βίντεο από δημιουργό στο Facebook με την ονομασία TooGoods Tiny Paws.

Με χρώματα νερού και παιδικές τέμπερες, και με λίγο… βρεφικό φαγητό για δέλεαρ, η νεαρή έβαλε τους αρουραίους να περπατήσουν πάνω σε μικρούς καμβάδες. Το αποτέλεσμα; Πολύχρωμα αφηρημένα έργα που πλέον πωλούνται με το κομμάτι στο Vinted, συνοδευόμενα από ένα μίνι καβαλέτο.

Οι τιμές ξεκίνησαν από τις 10 λίρες (περίπου 11,70 ευρώ) ανά πίνακα, με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται όταν ένας άγνωστος ανέβασε μια φωτογραφία των έργων στο X (πρώην Twitter), συγκεντρώνοντας πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές. Έκτοτε, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 500% και η Έλα κερδίζει περίπου 500 λίρες (περίπου 585 ευρώ) τον μήνα – όπως αναφέρει η ίδια στη Daily Mail.

«Δεν περίμενα ποτέ να πάρει τέτοια έκταση. Ξεκίνησα ανεβάζοντας μερικά έργα και ξαφνικά έγινε η καλοκαιρινή μου δουλειά», δηλώνει η 18χρονη. «Είναι win-win κατάσταση – εγώ αποταμιεύω για μαθήματα οδήγησης, και οι αρουραίοι μου το διασκεδάζουν τρελά».

Η ίδια επισημαίνει πως τα περισσότερα χρήματα που έχει συγκεντρώσει επενδύονται στη φροντίδα των ζώων – από ένα πολυτελές κλουβί 250 λιρών (περίπου 290 ευρώ), μέχρι ειδική τροφή με ζυμαρικά, δημητριακά και… σκουλήκια. Παράλληλα, ένα μέρος των κερδών της αποταμιεύεται για το δίπλωμα οδήγησης.

Η Έλα σκοπεύει να συνεχίσει την παράλληλή της απασχόληση για όσο διάστημα είναι «ζωντανοί και δημιουργικοί» οι μικροί τετράποδοι καλλιτέχνες. «Ανεβάζω περίπου 20 έργα κάθε εβδομάδα και όλα εξαντλούνται άμεσα», λέει. «Οι αντιδράσεις είναι σχεδόν πάντα θετικές – κάποιος μου έγραψε σε κριτική: “Το ταλέντο του Γκάμπλερ (Gubler) είναι ανεξάντλητο!”».