Κιτ επιβίωσης… made in EU: Τι περιλαμβάνει η λίστα «72 ωρών» της Κομισιόν για τη στιγμή που η «κρίση» μάς χτυπήσει την πόρτα

Ξυπνάς ένα πρωί, ανοίγεις τα μάτια, και συνειδητοποιείς ότι ο κόσμος γύρω σου δεν είναι ακριβώς όπως τον άφησες όταν ξάπλωσες το βράδυ. Αν είσαι «τυχερός», και δεν βρίσκεσαι ξαφνικά σε έναν κόσμο σαν αυτόν της σειράς «Walking Dead» ή της ταινίας «28 Days Later», όταν θα ανοίξεις την τηλεόραση οι ειδήσεις θα κάνουν λόγο για γεωοπολιτικές εντάσεις στη χώρα σου, διάφορες «κρίσεις» και ενδεχομένως φυσικές καταστροφές.

Και κάπου εκεί, εμφανίζεται μια ανάρτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σου λέει, κατά προσέγγιση, «Φτιάξε ένα κιτ επιβίωσης για 72 ώρες. Ίσως το χρειαστείς».

Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο ταινίας, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα που η Ευρώπη καλεί τους πολίτες της να αντιμετωπίσουν.

From cybersecurity threats to natural disasters, we must be ready.

Today, we’ve launched the Preparedness Union strategy to help Europe anticipate, prevent, and respond to crises.

Strengthening our preparedness is a matter of urgency.



Σε μια σημαντική κίνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ε.Ε. να προετοιμάσουν ένα κιτ επιβίωσης για τουλάχιστον τρεις ημέρες, σε περίπτωση εθνικής κρίσης.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του λογαριασμού της Επιτροπής στην πλατφόρμα Χ, ως μέρος της νεοανακοινωθείσας Στρατηγικής για την Ετοιμότητα (Preparedness Union Strategy), που στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε πιθανά επείγοντα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων πολέμων, φυσικών καταστροφών και υβριδικών απειλών.

«Καμία από τις μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών δεν ήταν μεμονωμένη ή βραχύβια (…) και η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει σε θέση απλής αντίδρασης», αναφέρει το 17σέλιδο έγγραφο της Επιτροπής, αναφέρει το Euronews, τονίζοντας την ανάγκη οι κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα λάβουν πρακτικά μέτρα για τη διατήρηση των βασικών προμηθειών για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το κιτ επιβίωσης περιλαμβάνει μια σειρά από απαραίτητα αντικείμενα, όπως:

Η Hadja Lahbib, επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, ανέλαβε τον ρόλο της την 1η Δεκεμβρίου 2024 στην Κομισιόν και παρουσίασε τη λίστα που προτείνεται να περιέχει το κιτ.

“Ready for anything” — this must be our new European way of life. Our motto and #hashtag . pic.twitter.com/fA1z8ZvMDA

Today, the EU launches its new #Preparedness Strategy.

Στην πλατφόρμα Χ, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως όμως έπειτα από το βίντεο της επιτρόπου Hadja Lahbib, το hashtag #Preparedness ανέβηκε στα trends, με κάποιες αναρτήσεις να ξεχωρίζουν.

Όπως αυτή ενός χρήστη, που φωτογράφισε το «δικό του κιτ επιβίωσης», το οποίο περιλαμβάνει ένα λάπτοπ και ένα μπουκάλι κρασί.

is my survival kit fit for purpose? #Preparedness #ReArmEurope 🇪🇺 https://t.co/LYCPkk4iOR pic.twitter.com/vEHrzwL9Qv



Ένας άλλος δήλωσε πως «είναι έτοιμος», καθώς έχει προμηθευτεί όχι έναν αλλά πέντε ελβετικούς σουγιάδες, σε διάφορα μεγέθη.



«Μην ξεχνάτε τροφή και νερό για τα κατοικίδια ζώα», σημείωσε ένας τρίτος.

Don’t forget food+water for pets. or we leave them behind in case of evacuation? what a disaster video! 🙄



Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έλειψαν και οι αναρτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου…

Η Στρατηγική Ετοιμότητας της Επιτροπής δεν περιορίζεται όμως μόνο στα νοικοκυριά. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Συστήματος Κυβερνοασφάλειας» και την εισαγωγή μιας «Εθνικής Ημέρας Ετοιμότητας» για την εκπαίδευση και τη συνεργασία μεταξύ πολιτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεων, κρατών-μελών, της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις καλούνται να προστατεύσουν κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές, από πιθανές συγκρούσεις ή καταστροφές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε τη σημασία της προετοιμασίας για όλους. «Οι οικογένειες που ζουν σε περιοχές με πλημμύρες πρέπει να ξέρουν τι να κάνουν όταν τα νερά ανεβαίνουν. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μπορούν να αποτρέψουν τις περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές από το να χάσουν πολύτιμο χρόνο».

From wildfires to cyber attacks on critical infrastructure – new realities demand new preparedness.

Our citizens, our Member States, and our businesses need the right tools both to prevent crises and to react swiftly when a disaster hits.

This is the Preparedness Union ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2025