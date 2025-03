Ερυθρά Θάλασσα: Βυθίστηκε τουριστικό υποβρύχιο με 44 επιβαίνοντες – Αναφορές για τουλάχιστον 6 νεκρούς

Ένα τουριστικό υποβρύχιο που μετέφερε περίπου 44 επιβαίνοντες βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα στην Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Al-Masry Al-Youm ανέφερε ότι τουλάχιστον 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 9 ακόμη τραυματίστηκαν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, 29 επιβάτες διασώθηκαν, όπως μετέδωσε το Cairo24.

Six people are fear dead after a tourist submarine sank off the coast of Egypt.

A further nine have been reported injured in the incident off the coast of Hurghada, a city on the Red Sea that is popular with British tourists. Four are believed to be in a critical condition.…

