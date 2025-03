Βίντεο: Ένα μικρό αγοράκι ξεγλίστρησε από τον φράκτη του Λευκού Οίκου και «συνελήφθη» από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας

Ένα μικρό παιδί, ενδεχομένως θαυμαστής της ταινίας «Ο μπόμπιρας ξεπόρτισε», κατάφερε να περάσει από τον φράκτη έξω από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και να μπει στο εσωτερικό του, ενώ εντοπίστηκε από πράκτορες της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:30 μ.μ., περίπου μία ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Οβάλ Γραφείο, για την επιβολή δασμών ύψους 25% σε εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Child slips through fencing at #WhiteHouse and is intercepted by US #SecretService pic.twitter.com/OLO973x22z



«Οι αξιωματούχοι αντέδρασαν γρήγορα και επανένωσαν το παιδί με τους γονείς του χωρίς να συμβεί κάποιο επεισόδιο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιελμί, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Just after 6:30 p.m. on Wednesday, U.S. Secret Service Uniformed Division officers observed a child slip through the White House north fence. Officers quickly reunited the child with their parents without incident. https://t.co/MeEEJxvLsq

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει έναν ένοπλο πράκτορα να μεταφέρει το παιδί στην αγκαλιά του και στη συνέχεια να το παραδίδει σε έναν άλλο αξιωματούχο της Μυστικής Υπηρεσίας.

The United States Secret Service escorted a boy from the North Lawn of the White House after he slipped through a fence.

“Officers quickly reunited the child with their parents without incident,” the agency’s chief of communications said. https://t.co/uwgwjCVNkL pic.twitter.com/5YBaZuiyF6

— ABC News (@ABC) March 27, 2025