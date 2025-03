Σοκ στο Οχάιο: 13χρονη βρέθηκε δολοφονημένη, βιασμένη και ακρωτηριασμένη – Συνελήφθη ο πατέρας της

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Τολέδο στο Οχάιο των ΗΠΑ, μετά την ανακάλυψη του πτώματος της 13χρονης Kei’Maini Latigue. Η 13χρονη βρέθηκε δολοφονημένη, βιασμένη και ακρωτηριασμένη μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Το κορίτσι εντοπίστηκε από τις αρχές με κομμένα τα χέρια και σχεδόν αποκεφαλισμένη, σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά εγκλήματα που έχει αντιμετωπίσει η τοπική κοινότητα.

Η αποκάλυψη ότι ο δράστης είναι ο ίδιος της ο πατέρας, ο οποίος μάλιστα είχε εμφανιστεί στην τηλεόραση ζητώντας βοήθεια για την εξαφάνισή της, έχει προκαλέσει σοκ.

Το άψυχο σώμα της Kei’Maini βρέθηκε τη Δευτέρα, έξι ημέρες μετά την αναφορά της εξαφάνισής της, σε ένα καμένο και εγκαταλελειμμένο σπίτι.

«Πρόκειται για ένα από τα πιο φρικιαστικά περιστατικά που έχω ακούσει ποτέ», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας του Κολόμπους στο WCMH. «[Αυτός] είναι ένα ζώο που ήρθε στην πόλη μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πατέρα της 13χρονης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το κορίτσι είχε βιαστεί πριν δολοφονηθεί, με την ιατροδικαστική έκθεση να αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από πολλαπλές «τομές στον λαιμό».

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η Kei’Maini βρέθηκε στον δεύτερο όροφο του σπιτιού, με το κεφάλι της σχεδόν αποκομμένο και τα χέρια της κομμένα.

Ο 33χρονος πατέρας της, Darnell Jones, είχε εμφανιστεί σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο καθώς η οικογένεια απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην ανεύρεση της κόρης του. Ισχυρίστηκε ότι την είδε τελευταία φορά στις 16 Μαρτίου, όταν η Kei’Maini τον κάλεσε φοβισμένη.

«Φαινόταν ότι κάποιος προσπαθούσε να μπει στο σπίτι», είπε ο Jones, προσθέτοντας ότι πήγε στο σπίτι για να ελέγξει.

Η Kei’Maini έμενε με τη γιαγιά της, Dorothy Latigue, η οποία δεν ήταν σπίτι εκείνη τη στιγμή. Σύμφωνα με τη μητέρα της, Tiara Kasten, είδε την κόρη της για τελευταία φορά στις 15 Μαρτίου, όταν ο Jones την έφερε στο σπίτι της.

«Προφανώς η μητέρα μου του έδωσε άδεια, και ειλικρινά απλά περνούσαμε χρόνο μαζί. Παίζαμε βιντεοπαιχνίδια», δήλωσε η Kasten στο WTVG, προσθέτοντας ότι η κόρη της συνήθιζε να πηγαίνει μόνο σχολείο, να παίζει μπάσκετ και μετά να επιστρέφει σπίτι.

Όταν η Dorothy Latigue επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε το σπίτι ακατάστατο. Τα εσώρουχα της Kei’Maini βρίσκονταν δίπλα στον καναπέ, οι πιτζάμες της στο πάτωμα της τραπεζαρίας, ενώ η κουζίνα είχε την εστία ανοιχτή.

«Τα κλειδιά της και τα γυαλιά της ήταν ακόμη εκεί. Δεν μπορούσε να δει χωρίς τα γυαλιά της», είπε η γιαγιά της συγκλονισμένη στο WTVG.

Οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να υποψιάζονται τον Jones έπειτα από τις αντιφατικές δηλώσεις του σχετικά με τις κινήσεις του και το πού βρισκόταν η Kei’Maini.

Την Κυριακή εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και τη Δευτέρα, όταν βρέθηκε το σώμα της κόρης του, κατηγορήθηκε για δολοφονία και βαριά σωματική βλάβη.

Ο Jones διέφυγε στην πόλη Κολόμπους, περίπου δύο ώρες μακριά από το Τολέδο, όπου εντοπίστηκε από την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ομάδας SWAT, ο Jones πυροβολήθηκε.

«Είχε όπλο», ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν πυροβόλησε κατά των αστυνομικών. Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε.

Ο Jones μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ένα όχημα που θεωρείται ότι σχετίζεται με την υπόθεση κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποιο κίνητρο για το αποτρόπαιο έγκλημα.

Η φρικιαστική δολοφονία της Kei’Maini έχει συγκλονίσει την κοινότητα του Τολέδο. Η 13χρονη επρόκειτο να λάβει ένα βραβείο καλοσύνης αυτή την εβδομάδα και βρισκόταν στον πίνακα τιμών του δημοτικού σχολείου της, αναφέρει η New York Post.

