Κίνα: Ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος 1,189 τρισ. δολαρίων το 2025

  • Η Κίνα σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ στο εμπορικό της πλεόνασμα, το οποίο ανήλθε σε 1,189 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελωνειακής υπηρεσίας, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,5% το 2025, ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.
  • Η κυβέρνηση του Πεκίνου στηρίζεται στις εξαγωγές για να αντισταθμίσει την κρίση στην αγορά ακινήτων, ωστόσο το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα προκαλεί ανησυχία σε πολλές παγκόσμιες οικονομίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η Κίνα σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ στο εμπορικό της πλεόνασμα, το οποίο ανήλθε σε 1,189 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν την επιρροή της στον τομέα της παραγωγής και των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελωνειακής υπηρεσίας της Κίνας, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,5% μέσα στο 2025, ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω το θετικό ισοζύγιο.

Η κυβέρνηση του Πεκίνου στηρίζεται στις εξαγωγές για να αντισταθμίσει την παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων και τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση, που εξακολουθούν να πιέζουν την κινεζική οικονομία. Ωστόσο, το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα προκαλεί ανησυχία σε πολλές παγκόσμιες οικονομίες, οι οποίες βλέπουν με σκεπτικισμό τις πολιτικές εμπορίου της Κίνας, την υπερπαραγωγή προϊόντων και την αυξανόμενη εξάρτηση από κινεζικά αγαθά.

Πηγή: Reuters

