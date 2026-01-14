Μαρία Καβογιάννη: Η αγαπημένη ηθοποιός γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι – Δείτε βίντεο

  • Η Μαρία Καβογιάννη γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της με ένα λαμπερό πάρτι γεμάτο αγάπη και χαμόγελα, μία ημέρα πριν την επίσημη ημερομηνία, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.
  • Στο πλευρό της βρέθηκαν πολλοί φίλοι και συνεργάτες της από τον χώρο της υποκριτικής, όπως η Βίκυ Σταυροπούλου, η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
  • Η αγαπημένη ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «Έχω μηδενίσει λίγο το κοντέρ του χρόνου, γιατί δεν το νιώθω», τονίζοντας πως δεν αισθάνεται την ηλικία της.
Μαρία Καβογιάννη
Η Μαρία Καβογιάννη

Ιδιαίτερη ήταν η Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 για τη Μαρία Καβογιάννη, καθώς η ταλαντούχα Ελληνίδα ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της και έκλεισε τα 68 χρόνια ζωής. Μία ημέρα νωρίτερα, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια αποφάσισε να γιορτάσει τη σημαντική αυτή στιγμή μαζί με φίλους και συνεργάτες, σε ένα λαμπερό πάρτι γεμάτο αγάπη και χαμόγελα.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που ανέβηκαν στα social media, στο πλευρό της βρέθηκαν πολλοί από τους ανθρώπους που αγαπά και τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσά τους ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου, η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αλλά και αρκετά ακόμη γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής. Όλοι τους έδωσαν το «παρών» για να της ευχηθούν και να τιμήσουν τη σημαντική αυτή μέρα της ζωής της.

Η Μαρία Καβογιάννη έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πέρασμα του χρόνου και την αντιμετώπισή της απέναντι στην ηλικία. Σε συνέντευξή της το 2024 στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», είχε αναφέρει: «Έχω μηδενίσει λίγο το κοντέρ του χρόνου, γιατί δεν το νιώθω. Δεν ξέρω πότε θα το νιώσω. Καταρχάς, όλοι οι άνθρωποι που συνεργάζομαι είναι πολύ πιο νέοι από μένα… είναι εκεί πέρα η ηλικία μου κι όχι εκεί που είναι γραμμένη στα χαρτιά.»

Η ίδια είχε τότε συμπληρώσει: «Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να συλλάβω ότι από τα “Εγκλήματα” έχουν περάσει 25 χρόνια, ότι κάναμε μια ταινία με τον Χριστόφορο και έχουν περάσει 10 χρόνια.»

