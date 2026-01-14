Χιλή: Αθωώθηκε ο αστυνομικός για τον πυροβολισμό που τύφλωσε σύμβολο του ξεσηκωμού του 2019

Αθώο έκρινε την Τρίτη η Δικαιοσύνη της Χιλής αστυνομικό που κατηγορούνταν για τον πυροβολισμό του Γουστάβο Γατίκα, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα θύματα της κοινωνικής εξέγερσης του 2019, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την τύφλωσή του.

Ο Γατίκα, τότε 21 ετών, είχε δεχθεί σκάγια στα μάτια κατά τη διάρκεια εκτεταμένων επεισοδίων στο Σαντιάγο, στο περιθώριο μαζικής διαδήλωσης στις 8 Νοεμβρίου 2019. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο καταγγελιών για υπερβολική χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων εκείνων, από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Μάρτιο του 2020, ενώ χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο πρώην αστυνομικός υποδιευθυντής Κλαούντιο Κρέσπο αντιμετώπιζε κατηγορίες για «παράνομη» άσκηση βίας και την πρόκληση ανήκεστων σωματικών βλαβών.

«Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό που υπέστη το θύμα (…) αποτελούσε νόμιμη άσκηση του δικαιώματός του στην άμυνα έναντι παράνομης επίθεσης, δυνητικά θανατηφόρας», σημείωσε η δικαστής Κριστίνα Καμπέγιο, διαβάζοντας την ετυμηγορία της.

Η έδρα ωστόσο αναγνώρισε πως ο αστυνομικός υποδιευθυντής πράγματι είχε πυροβολήσει τον Γουστάβο Γατίκα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο τελευταίος επέκρινε την ετυμηγορία κι εξέφρασε την πρόθεση να ασκήσει έφεση. Δήλωσε πάντως ανακουφισμένος διότι η δίκη αποκάλυψε ποιος τον τύφλωσε. «Δεν ήθελα να πεθάνω χωρίς να ξέρω ποιος με είχε πυροβολήσει», τόνισε σε δημοσιογράφους.

Ο Γουστάβο Γατίκα εξελέγη βουλευτής τον Δεκέμβριο.

Από την πλευρά του, ο Κλαούντιο Κρέσπο εξήρε την ετυμηγορία. «Δεν είναι αποδεκτό το ότι, σε αυτή τη χώρα, η εισαγγελία άσκησε διώξεις σε βάρος καραμπινιέρων (σ.σ. Χιλιανών χωροφυλάκων)», είπε εξερχόμενος από τη δικαστική αίθουσα. «Κατά τη διάρκεια της κοινωνικής έκρηξης, το μόνο πράγμα που είχαμε κάνει ήταν να υπερασπιστούμε τους κατοίκους, τα θύματα, και να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε την τάξη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 400 άνθρωποι υπέστησαν οφθαλμικούς τραυματισμούς, πολλοί εκ των οποίων σοβαρούς, από τα μέσα καταστολής που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο από τις Χιλιανές δυνάμεις ασφαλείας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP