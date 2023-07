Κιλιάν Μπαπέ: Στο πατρικό του στο Καμερούν – Συναγερμός σε αστυνομία και στρατό

Με μέτρα ασφαλείας αρχηγού κράτους προστατεύουν οι αρχές του Καμερούν τον 24χρονο αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας Κιλιάν Μπαπέ, που επισκέπτεται την γενέτειρα του πατέρα του.

Ο 24χρονος άσος των ποδοσφαιρικών γηπέδων αποφάσισε να επισκεφθεί για πρώτη φορά το χωριό του πατέρα του Ουίλιφριντ στο Καμερούν. Οι αρχές της χώρας υπό τον φόβο να πέσει θύμα απαγωγής έχουν επιστρατεύσει άνδρες της αστυνομίας και του στρατού για να την φύλαξη του.

Mbappé on ‘holiday’ in Cameroon 😳🇨🇲 pic.twitter.com/QtVh85D5L2

Μάλιστα ο Κιλιάν Εμπαπέ συνοδεύεται παντού από πάνοπλους στρατιωτικούς, που προσπαθούν να απομακρύνουν τους οπαδούς του. Παράλληλα το αυτοκίνητο που μετέφερε τον ποδοσφαιριστή ακολουθούσε και τεθωρακισμένο όχημα των ενόπλων δυνάμεων.

Kylian Mbappé moving around Cameroon like he’s a head of state. 😮🇨🇲 pic.twitter.com/i4lsJPH7Yi

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 8, 2023