Καζακστάν: Σενάρια ότι το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines καταρρίφθηκε – Βίντεο δείχνουν «ύποπτες» τρύπες στην άτρακτο

Σε ένα θρίλερ φαίνεται να εξελίσσεται η συντριβή του επιβατικού αεροπλάνου της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μπακού-Γκρόζνι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 38 άνθρωποι.

Σε νέα βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πολλά ειδησεογραφικά μέσα και στα social media φαίνονται κάποιες «ύποπτες» ζημιές και τρύπες στην άτρακτο και στο ουραίο τμήμα του αεροπλάνου. Μάλιστα πολλά στρατιωτικά κανάλια στο Telegram υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό το αεροσκάφος τύπου Embraer E190 να δέχθηκε αντιαεροπορικά πυρά.

Επίσης σε πολλές αναρτήσεις αναφέρεται ότι η Τσετσενία δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), την ώρα που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι το το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines.

Very interesting: Shrapnel marks on the fuselage of Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan today. pic.twitter.com/3X5PTIR66E — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Another video showing holes in the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer E190 (4K-AZ65) passenger plane that crashed in Kazakhstan on Wednesday. pic.twitter.com/rqkoKf2jOt — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) December 25, 2024

Όπως μεταδίδει το ρωσικό novayagazeta, ένας από το διασωθέντες επιβάτες, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το αεροσκάφος προσπάθησε τρεις φορές να προσγειωθεί και την τρίτη φορά «Κάτι εξερράγη».

One surviving passenger told propaganda outlet RT that the pilot had tried to land the plane in Grozny three times, saying: “The third time something exploded.”https://t.co/HeV9ro0ql7 — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) December 25, 2024

Την ίδια ώρα μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία αναφέρουν ότι ο ανιψιός του Τσετσένου ηγέτη, Ραμζάν Καντίροφ, επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της περιοχής αναχαίτισαν drones σήμερα, Τετάρτη (25/12), με πολλούς αναλυτές να εκτιμούν ότι μπορεί το επιβατικό αεροσκάφος να δέχθηκε κατά λάθος ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά που προορίζονταν για drones που κατευθύνονταν προς το Γκρόζνι.

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.